Ekonomi
Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

Bankalar tarafından emekli olan vatandaşlara 3 yıl süreyle emekli maaşını alma sözü veren vatandaşlara belirli oranlarda promosyonlar veriliyor. Bu promosyonlar bonuslarla birlikte 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekli promosyon ödemeleri ve koşulların bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar tarafından Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Denizbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 2026 Şubat emekli promosyon ödemeleri en yüksek veren bankalar...

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?
Emekli promosyon ödemeleri en yüksek veren banka vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli promosyon ödemeleri bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Bazı bankalar promosyonun yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve emekli arkadaşını getirenlere ek ödüller gibi birçok imkan sunuyor. Emekli vatandaşlara ek bir gelir imkanı sağlayan emekli promosyon ödemelerinin 2026 Şubat ayı güncel fiyatları gündeme geldi. 4A, 4B ve 4C emeklilerin 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözü vermesi karşılığında yapılan promosyon ödemelerinin banka banka ne kadar olduğu belli oldu. Vatandaşlar tarafından en yüksek emekli promosyon ödemesi hangi banka veriyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR 2026 ŞUBAT?

Emekli promosyon ödemeleri ve yanında gelen bonuslar bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Denizbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve QNB Finansbank tarafından açıklanan emekli promosyon ödemeleri şöyle:

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

Ziraat Bankası tarafından 3 yıl maaşını alma sözü veren ve 20 bin TL üzeri maaş alan vatandaşlara 12 bin TL promosyon veriliyor. Bu ödemenin yanı sıra 40 bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı da sunuluyor. Aynı zamanda kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azamı yüzde 25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade gibi imkanlar da sunuluyor.

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

Garanti Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

Garanti Bankası tarafından 1 Şubat 2026 tarihinde başlatılan kampanya kapsamında emekli maaşını 3 yıl süreyle taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avant HEsap harcamalarına 2 bin TL, Yeni Sigorta Poliçelerine de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

YapıKredi Emekli Promosyon Ödemeleri

YapıKredi tarafından ise maaşını 3 yıl boyunca taşıyan vatandaşlara 30 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin tutarları ise şöyle:

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

İş Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

İş Bankası tarafından 24 bin TL'ye varam promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. 20 bin TL ve üzeri net emekli maaş tutarı olan vatandaşlara 15 bin TL koşulsuz nakit promosyoın, iki yeni fatura talimatına bin TL MaxiPuan, 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterilerine ise 8 bin TL MaxiPuan ödeme yapılıyor.

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

Halkbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Halkbank tarafından brüt maaşı 10.000-14.999,99 TL arasında olan vatandaşlara 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri olan vatandaşlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

VakıfBank Emekli Promosyon Ödemeleri

Vakıfbank tarafından maaşını taşıyacak olan SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyona ek olarak VAkıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18 bin TL'ye vatan ek fırsat sunuluyor. Kampanya'nın 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olduğu açıklandı.

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

Denizbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Denizbank tarafından ise 3 yıl boyunca maaş almaya söz veren emeklilere 12 bin TL'ye vatan promosyon ödemesi ve 15 bin TL'ye varan ek promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Promosyon ödemelerinin detayları ise şöyle:

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

QNB Finansbank Emekli Promosyon Ödemeleri

QNB Finansbank'ın sitesinde yer alan bilgilere göre 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan vatandaşlara strandart emekli promosyoın ödemeleri 20 bin TL olarak yapılacak. Bonus ödemelerin detayları ise şöyle:

Emekli promosyon ödemeleri listesi 2026 Şubat! En yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?
YORUM YAZ
