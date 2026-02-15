Kırmızı ışıkta beklerken bu hatayı sakın yapmayın! Meğer şanzımanı anında bitiriyormuş

YAKIT TASARRUFU EFSANESİ VE GÜVENLİK RİSKİ

Sürücülerin vitesi boşa almasındaki en büyük motivasyonlardan biri yakıt tasarrufu beklentisidir. "Motor boşa dönüyor, demek ki az yakıyor" mantığı, eski karbüratörlü araçlar için kısmen doğru olabilirdi ancak modern enjeksiyonlu araçlarda bu bir yanılgıdır. Yeni nesil araçların motor kontrol üniteleri (ECU), araç D konumunda frenle durduğunda motorun rölanti devrini ve yakıt püskürtmesini otomatik olarak en alt seviyeye çeker. Yani vitesi N'ye almanızın yakıt tüketimine etkisi, laboratuvar ortamında bile ölçülemeyecek kadar düşüktür. Hatta Start-Stop sistemi olan araçlarda bu hareket tamamen anlamsızdır.

İşin bir de güvenlik boyutu vardır. Trafikte beklerken aracınızın her an harekete hazır olması hayati önem taşır. Arkanızdan hızla gelen ve duramayacağını fark ettiğiniz bir araç gördüğünüzde veya bir ambulansa yol vermeniz gerektiğinde, vitesin "N" konumunda olması size saniyeler kaybettirir. O panik anında vitesi D'ye alıp gaza basmak, gecikmeye ve kazaya neden olabilir. Vites D'de ve ayağınız frende beklemek, size her zaman manevra kabiliyeti sağlar.