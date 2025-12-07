Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Karşıyaka ile mücadele edecek

TFF 3. Lig'in 12. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Mücadeleler kapsamında Eskişehirspor bugün evinde Karşıyaka'yı ağırlayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI hANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Karşıyaka maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Eskişehirspor ligde Karşıyaka'nın hemen arkasından 3. sırada yer alıyor. Ekişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak üst sıralarda olan puan farkını düşürmeyi hedefliyor.

Karşıyaka ise bu sezon 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Namağlup olarak lige devam eden Karşıyaka 27 puanla 2. sırada bulunuyor. Karşıyaka mücadeleden galibiyet alarak 1. sıraya yükselmeyi planlıyor.

ESKİŞEHİRSPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 12. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Karşıyaka maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ın yardımcılıklarını ise Mahir Selenga Mısır ve Ahmet Kotan yapacak. TFF dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Efe Şahabettin Kapcak'ın görev alacağını duyurdu.

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'un güncel puan tablosu ise şöyle: