Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Karşıyaka ile mücadele edecek

Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 12. hafta maçları kapsamında Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. Eskişehirspor - Karşıyaka maçının canlı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Karşıyaka ile mücadele edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 16:55

'in 12. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün evinde 'yı ağırlayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Karşıyaka ile mücadele edecek

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI hANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Karşıyaka maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Eskişehirspor ligde Karşıyaka'nın hemen arkasından 3. sırada yer alıyor. Ekişehirspor karşılaşmadan galibiyet alarak üst sıralarda olan puan farkını düşürmeyi hedefliyor.

Karşıyaka ise bu sezon 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Namağlup olarak lige devam eden Karşıyaka 27 puanla 2. sırada bulunuyor. Karşıyaka mücadeleden galibiyet alarak 1. sıraya yükselmeyi planlıyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Karşıyaka ile mücadele edecek

ESKİŞEHİRSPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 12. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Karşıyaka maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ın yardımcılıklarını ise Mahir Selenga Mısır ve Ahmet Kotan yapacak. TFF dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Efe Şahabettin Kapcak'ın görev alacağını duyurdu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Karşıyaka ile mücadele edecek

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU, DURUMU

TFF 3. Lig 4. Grup'un güncel puan tablosu ise şöyle:

  1. Kütahyaspor - 28
  2. Karşıyaka - 27
  3. Eskişehirspor - 23
  4. Balıkesir - 21
  5. Söke 1970 Spor - 21
  6. Denizli İY - 20
  7. Tire 2021 - 19
  8. Uşakspor - 19
  9. Ayvalıkgücü Belediye - 16
  10. Alanya 1221 FSK - 15
  11. Eskişehir Anadolu SF - 12
  12. Altay - 9
  13. İzmir Çoruhlu - 9
  14. Afyonspor Kulübü - 9
  15. Bornova 1877 - 7
  16. Nazilli Spor - 3
ETİKETLER
#Futbol
#karşıyaka
#eskişehirspor
#mac
#Tff 3. Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.