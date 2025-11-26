Menü Kapat
Makatına hava basılan çocuğun ölümünde yeni gelişme! Hastaneden 3 kişi açığa alındı

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki marangoz çırağı Muhammed Kendirci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli, Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.

14 Kasım’da Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşanan olayda 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Makatına hava basılan çocuğun ölümünde yeni gelişme! Hastaneden 3 kişi açığa alındı

DELİL NİTELİĞİNDEKİ PANTOLONU ÇÖPE ATTILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli iddiaya Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı.

ETİKETLER
#Türkiye
#cinayet
#Çocuk Ölümü
#Çocuk İnsan Hakları
#İşyeri Trajedi
#Yaşam
