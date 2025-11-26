Makatına hava basılan çocuğun ölümünde yeni gelişme! Hastaneden 3 kişi açığa alındı

14 Kasım’da Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşanan olayda 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

DELİL NİTELİĞİNDEKİ PANTOLONU ÇÖPE ATTILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli iddiaya Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı.