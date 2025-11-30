Chelsea Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

Premier Lig'in 13. haftası Chelsea ve Arsenal arasında gerçekleşecek olan dev mücadeleye sahne olacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Chelsea - Arsenal maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelsea - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal bu sezon Premier Lig'de oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 29 puanla lider olan Arsenal karşılaşmadan galibiyet alarak, Manchester City ile olan puan farkını korumayı hedefliyor.

Chelsea ise bu sezon 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Chelsea, Arsenal mücadelesinden galibiyet ile alarak ligde 2. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 13. haftası kapsamında oynanacak olan Chelsea - Arsenal maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.30'da başlayacak.

İngiliz Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek.

CHELSEA - ARSENAL İLK 11, MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Chelsea'de Mudryk cezası nedeniyle, Lavia, Dario Essugo ve Colwill ise geçirdikleri sakatlıktan dolayı Arsenal mücadelesinde forma giyemeyecek.

Arsenal tarafında ise sakatlığı bulunan Gabriel Jesus ve Gabriel Magalhaes maçta oynamayacak. Kai Havertz ise antrenman eksikliği nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Chelsea - Arsenal maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Cucurella, Chalobah, James, Fernandez, Estevao, Caicedo, Pedro Neto, Pedro.

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori, Rice, Zubimendi, Eze, Saka, Martinelli, Merino.