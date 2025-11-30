Menü Kapat
13°
Asgari ücret zammında son tahmin! 'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' diyerek duyurdu

Kasım 30, 2025 17:40
1
Asgari ücret zammında son tahmin! 'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' diyerek duyurdu

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı! Sene sonu yaklaşıp enflasyon oranları belli olmaya başladıkça, Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak zam kararıyla ilgili öngörüler de netleşmeye başladı. Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı görüşmeler doğrultusunda yeni tutarı netleştirecek.

Veriler netleştikçe tahminler ve öngörüler de art arda gelmeye başlıyor.

İşte ekonomist Hikmet Baydar'ın katıldığı canlı yayında verdiği net rakamlar ve tüm detaylar...

 

2

"Bu zam için nasıl bir hesaplama yapılacak, bu çok önemli. Acaba geçmiş yıl enflasyonu baz alınacak mı? Çünkü geçmiş yıl yani 2025 yılı yüzde 30 civarında zam yapılmıştı. Beklentimiz de bu yöndeydi. Ancak yıllık bazda enflasyonu ancak kurtarır diye bakıyorduk. Ancak yıllık bazda enflasyonu kurtarmayacağı görünüyor. Yüzde 31-32 civarı çıkacak olan enflasyona göre 2025'in başında alınan zam 2025 yılı içerisinde reel olarak getiriyi koruyamamış olacak.

3

Dolayısıyla 2026 yılında 1-2 puan eksiyle başlamış olacak ücretli. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım. Yıllık bazda beklenti de enflasyonda biliyorsunuz orta vadeli planda 16. Ama piyasa beklentisi 22 - 23'lerde. Şimdi 20-23 bandında bir beklenti silsilesi var. Acaba 20 mi gelir 23 mü gelir, bunu konuşmak için henüz erken, yılın ilk aylarında görmemiz lazım. Ama en azından şunu biliyor piyasa; 20'nin altında olması oldukça zor. 

4

Ama Sayın Mehmet Şimşek daha yeni açıklama yaptı. 20'nin altında enflasyonu beklediğini, dolayısıyla bunun için uygulanacak olan politikalarda eğer enflasyonu 20'nin altına düşürebileceklerine inanıyorlarsa o zaman ücret pazarlıkları biraz daha çetin geçecek demektir. Çünkü ücretlinin geliri kirayı dikkate aldığımız zaman, temel ihtiyaç maddelerini dikkate aldığımız zaman biliyorsunuz çok düşük kaldı. Bunun telafi edilmesi lazım.

5

Bu durumda yüzde 20-25 ki ben özellikle izleyicilerimiz de hatırlayacaktır yüzde 25 olmalı diyordum, şu an piyasa beklentisi minimum 20, maksimum 25. Yani bana göre maksimum belki telafi eder bir miktar geçmişteki zararları ama 25'ten aşağı olmamalı. Ama piyasa büyük ihtimalle de... 

6

'BÜYÜK OLASILIKLA GERÇEKLEŞECEK'

Örneğin HSBC geçen sene yüzde 30 demişti. O da tutturmuştu bizimle beraber, bu sene yüzde 20 diyor. Dolayısıyla yüzde 20'nin üzerindeki bir oran yüzde 20-25 aralığında asgari ücrette büyük olasılıkla gerçekleşecek gibi görünüyor.

7

Yani 22 enflasyona göre 2 puan da geçtiğinde 24 muhakkak olmalı. Bana göre 24 olmazsa hakkaniyete uygun davranılmamış olacak.

Dikkat ederseniz beklentiler yüzde 20 ile 25 arasında değiştiği için ve ben de açıkça özellikle söylüyorum yüzde 24 - yüzde 25 muhakkak verilmeli.

8

Şimdi tabii ki firma sahiplerimiz, sanayicilerimiz şunu düşünüyor; bu işçilik ücretlerini artıracak, benim maliyetimi yükseltecek gibi düşünüyor ama iç piyasada da bir canlılık getirme ihtimali var. Yani dolayısıyla asgari ücretin yukarı çekilmesi iç piyasaya bir miktar daha güç verecek. Doğru bir seviyeye getirildiği takdirde. Belki de refah payıyla benim bahsettiğim 24-25'ler yakalanabilir ama sonuçta ücretler reel olarak değer kaybediyor ve bu reel değer kaybının bir şekilde telafi edilmesi lazım. Sosyal refah için bu gerekiyor. Ben refah payı da dahil olarak söylemiş olayım; yüzde 24 - yüzde 25 bence hakkaniyete uygun bir artış olacak."

9

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI 

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.

  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

     

10

  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.

TGRT Haber
