Asgari ücret zammında son tahmin! 'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' diyerek duyurdu

Şimdi tabii ki firma sahiplerimiz, sanayicilerimiz şunu düşünüyor; bu işçilik ücretlerini artıracak, benim maliyetimi yükseltecek gibi düşünüyor ama iç piyasada da bir canlılık getirme ihtimali var. Yani dolayısıyla asgari ücretin yukarı çekilmesi iç piyasaya bir miktar daha güç verecek. Doğru bir seviyeye getirildiği takdirde. Belki de refah payıyla benim bahsettiğim 24-25'ler yakalanabilir ama sonuçta ücretler reel olarak değer kaybediyor ve bu reel değer kaybının bir şekilde telafi edilmesi lazım. Sosyal refah için bu gerekiyor. Ben refah payı da dahil olarak söylemiş olayım; yüzde 24 - yüzde 25 bence hakkaniyete uygun bir artış olacak."