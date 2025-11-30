Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İsviçre Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? A Milli Basketbol Takımımız 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. maçına çıkıyor

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün A Milli Basketbol Takımımız, İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından İsviçre - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. İsviçre - Türkiye maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 17:30

Başantrenör Ergin Ataman önderliğinde ilerleyen A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 2. maçına bugün çıkıyor.

İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 12 Dev Adam, mücadeleden galibiyet ile ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Vatandaşlar tarafından İsviçre - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Site Sportif Saint-Leonard'da oynanacak olan İsviçre - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında C Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız, ilk grup maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etmişti.

Turnuvaya başarılı bir başlangıç yaparak başlayan A Milli Takım, İsviçre'yi de yenerek seri yakalamayı planlıyor.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları kapsamında oynanacak olan İsviçre - Türkiye maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın kadrosundan Onuralp Bitim sakatlığından dolayı yer almadı. Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan'ın da İsviçre maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı. Kadroda yer alan oyuncular ise şöyle:

"Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven."

