Rampa ve çamurda sınırlar zorlandı! Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları nefes kesti

2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı seyirci etabıyla devam etti. Araçların toprak ve engebeli yollarda verdiği kıyasıya mücadele nefes kesti.

Karaköy Spor Ada Pisti'nde bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan 7.5 kilometrelik parkurda 26 araç ve 52 sporcu mücadele ediyor.

Sporcuların ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın nihai kararı ise 18.30'da açıklanacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.