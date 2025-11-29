Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını kazanan belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası Katar Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1 Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını kazanan belli oldu
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak Katar Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi. Sprint yarışında 26 dakika 51.003 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören Piastri, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından Britanyalı George Russell, Piastri'nin 4.951 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı ise 6.279 saniye arkasında üçüncü oldu. Son 4 yılın şampiyonu Red Bull pilotu , sprint yarışını 4. sırada tamamladı.

YARIŞI KAZANIRSA KARİYERİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

Sprint yarışında ilk 3 sırayı alan pilotlara kupasını Sırp tenisçi Novak Djokovic verdi.

Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 396 puan

2. (Avustralya): 374

3. Max Verstappen (Hollanda): 371

4. George Russell (Büyük Britanya): 301

5. Charles Leclerc (Monako): 226

