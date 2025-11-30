Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Muhtarla kavga eden kadın konuştu! Çok korktum, hakkımı arayacağım

Pendik'te "fakirlik belgesi" almak için muhtarlığa gelen bir kadın, 'sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belge verilemeyeceğini' söyleyen Yenişehir Mahalle Muhtarı'yla tekme tokat kavga etmişti. Olayın ardından konuşan mahalleli Gülcan Köse, "Kılık kıyafetim ve telefonum hakkında eleştirilerde bulundu, bağırarak dışarı çıkmamı istedi ve fiziksel olarak bana müdahale etti. O an çok korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu. Kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 16:12

İddiaya göre, iki çocuk annesi kadın, kamudan avukat tutmak amacıyla fakirlik belgesi alabilmek için muhtarlığa gitti. Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sigortalı çalıştığını ve bu yüzden talebinin karşılanamayacağını söyledi. Aldığı olumsuz cevapla çileden çıkan dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

Muhtarla kavga eden kadın konuştu! Çok korktum, hakkımı arayacağım

“KILIK KIYAFETİME ELEŞTİRİDE BULUNDU”

'te yaşanan fakirlik belgesi kavgasında muhtara tokat attığı iddia edilen Gülcan Köse yaşadıklarını anlattı. "İki çocuk annesiyim, boşanma sürecindeyim ve asgari ücretle çalışıyorum. " diyen kadın, "Fakirlik belgesi talebinde bulunmak için muhtarlığa gittim. Muhtar, SSK'lı olduğum için belgeyi veremeyeceğini söyledi. O sırada kılık kıyafetim ve telefonum hakkında eleştirilerde bulundu, bağırarak dışarı çıkmamı istedi ve fiziksel olarak bana müdahale etti. O an çok korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu. Kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Hakkımı arayacağım." dedi.

Muhtarla kavga eden kadın konuştu! Çok korktum, hakkımı arayacağım

“SİLAHI KORKUTMA AMAÇLI KULLANDI”

Köse’nin avukatı Melih Serhat Çağta yaptığı açıklamada "Muhtar, görevini kötüye kullanarak müvekkilimi darbetmiştir. Kamera kayıtları, kendisine tahsis edilen silahı korkutma amacıyla kullandığını da göstermektedir. Müvekkilimizin yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerimiz mahkemeye iletilecektir. Ayrıca olayla ilgili savcılığa da şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muhtarlıkta belge krizi! Muhtar ve vatandaş saç baş birbirine girdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Köydeki tarihi taşı yerinden söken muhtar tutuklandı
ETİKETLER
#pendik
#kdv
#Fakirlik Belgesi
#Muhtarlık Kavgası
#Fiziksel Saldırı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.