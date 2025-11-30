Muhtarla kavga eden kadın konuştu! Çok korktum, hakkımı arayacağım

İddiaya göre, iki çocuk annesi kadın, kamudan avukat tutmak amacıyla fakirlik belgesi alabilmek için muhtarlığa gitti. Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sigortalı çalıştığını ve bu yüzden talebinin karşılanamayacağını söyledi. Aldığı olumsuz cevapla çileden çıkan dönen vatandaş, bir anda muhtara saldırdı. Muhtarın da vatandaşa karşılık vermesiyle bir anda büyüyen kavga, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

“KILIK KIYAFETİME ELEŞTİRİDE BULUNDU”

Pendik'te yaşanan fakirlik belgesi kavgasında muhtara tokat attığı iddia edilen Gülcan Köse yaşadıklarını anlattı. "İki çocuk annesiyim, boşanma sürecindeyim ve asgari ücretle çalışıyorum. " diyen kadın, "Fakirlik belgesi talebinde bulunmak için muhtarlığa gittim. Muhtar, SSK'lı olduğum için belgeyi veremeyeceğini söyledi. O sırada kılık kıyafetim ve telefonum hakkında eleştirilerde bulundu, bağırarak dışarı çıkmamı istedi ve fiziksel olarak bana müdahale etti. O an çok korktum ve sehpaya düştüm, morluklar oluştu. Kamera kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum. Hakkımı arayacağım." dedi.

“SİLAHI KORKUTMA AMAÇLI KULLANDI”

Köse’nin avukatı Melih Serhat Çağta yaptığı açıklamada "Muhtar, görevini kötüye kullanarak müvekkilimi darbetmiştir. Kamera kayıtları, kendisine tahsis edilen silahı korkutma amacıyla kullandığını da göstermektedir. Müvekkilimizin yaralanması nedeniyle maddi ve manevi tazminat taleplerimiz mahkemeye iletilecektir. Ayrıca olayla ilgili savcılığa da şikayette bulunacağız" şeklinde konuştu.