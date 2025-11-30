Sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenenler dikkat! Boşanma sebebi sayılabilir

Avukat Tevfik İmamoğlu, sosyal medya kullanıcılarını uyardığı açıklamasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal niteliğindeki karara dikkat çekti. Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini aktaran İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, bu durumu boşanma nedeni olarak kabul ettiğini aktardı.

KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Milyonlarca kişiyi de etkileyebilecek kararla ilgili konuşan Avukat İmamoğlu’nun aktardığına göre bir kadın davacı kocasının sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürdü. Kayseri 5. Aile Mahkemesi bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu buldu.

İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza attı.

"SOSYAL MEDYA DAVRANIŞLARI SOMUT KUSUR"

“Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu.” diyen Avukat İmamoğlu, “Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor. Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.