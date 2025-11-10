Jess Molho’nun boşanma davasında Melek Baykal ile Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho’nun boşanma davası bugün görüldü. Boşanma davasında oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho’nun birbirlerine karşı açtıkları boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Jess Molho ile Zeynep Molho ve taraf avukatları hazır bulundu. Basına kapalı görülen boşanma davası yaklaşık 2 buçuk saat sürerken, Jess Molho’nun tanığı olarak oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya dinlendi. Duruşma daha sonra ertelendi.

JESS MOLHO'NUN EŞİ 40 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEP ETTİ

Avukatı Tuyan Çağlar aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Zeynep Molho, eşi Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı iddia etti. Zeynep Molho, eşi Jess Molho’ya 40 milyon TL tazminat istemiyle boşanma davası açtı. 700 bin TL nafaka talep eden Zeynep Molho, çocuklarının da velayetini istedi.

JESS MOLHO "İHANET VAR" DEDİ

Jess Molho, eşi Zeynep Molho’nun iddialarının yalan olduğunu öne sürerek avukatı Handan Bakbak aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Jess Molho ise farklı bir iddiada bulunarak eşinin kendisini spor hocasıyla aldattığını, alkol bağımlısı olduğunu ve öfke problemi yaşadığını iddia ederek 30 milyon TL tazminat istedi. Jess, eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini, evde tek başına bıraktığını ve ağır kusurlu olduğunu iddia ederek, çocuklarının velayeti ve aylık 100 bin TL nafaka talebinde bulundu.