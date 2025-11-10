Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması "pes" dedirtmişti

Mehmet Ali Erbil, 3 ay önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlendi. Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım.” derken, İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi" sözleriyle 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'ı belirttiği iddia edildi. Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edilirken, Mehmet Ali Erbil'den özür geldi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SÖZLERİ GÜLSEREN ERBİL'İ SİNİRLENDİRDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle dikkat çekti. Erbil'in, bu ifadeyi 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş için kullandığı iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrası eşi Gülseren Erbil'in evi terk ettiği iddia edildi. Mehmet Ali Erbil, canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi. Ünlü şovmen, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin" dedi.

GÜLSEREN ERBİL "EVİ TERK ETTİ" İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Gülseren Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden eminim. Zaten sevmese evlenmezdi" diyerek çıkan iddialara cevap verdi.