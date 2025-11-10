Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması "pes" dedirtmişti

Mehmet Ali Erbil katıldığı programda eski eşlerinden bahsederken, “Keşke onu bırakmasaydım. İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım" sözleriyle dikkat çekti. 3 ay önce Gülseren Erbil ile evlenen Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşinden özür diledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 16:49

, 3 ay önce kendisinden 40 yaş küçük ile evlendi. Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden dilerim. Hiçbir zaman tek eşli kalamadım.” derken, İsim vermek istemiyorum. Ona haksızlık yaptım. O saf ve temizdi" sözleriyle 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'ı belirttiği iddia edildi. Gülseren Ceylan'ın evi terk ettiği iddia edilirken, Mehmet Ali Erbil'den özür geldi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SÖZLERİ GÜLSEREN ERBİL'İ SİNİRLENDİRDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle dikkat çekti. Erbil'in, bu ifadeyi 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş için kullandığı iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması "pes" dedirtmişti

Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları sonrası eşi Gülseren Erbil'in evi terk ettiği iddia edildi. Mehmet Ali Erbil, canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi. Ünlü şovmen, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Gerçek olan ona aşkım. Allah herkese böyle bir aşk nasip etsin" dedi.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması "pes" dedirtmişti

GÜLSEREN ERBİL "EVİ TERK ETTİ" İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Gülseren Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden eminim. Zaten sevmese evlenmezdi" diyerek çıkan iddialara cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması "pes" dedirtmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!
ETİKETLER
#özür
#ilişkiler
#mehmet ali erbil
#gülseren ceylan
#Ünlüler
#Sedef Altuntaş
#Çıkarık
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.