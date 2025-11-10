Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık ilişkilerini son olarak geçtiğimiz aylarda noktalayan Lucas Torreira'nın adı ilk olarak Rabia Soytürk ile anıldı. Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile aşk iddialarını yalanlarken, ünlü futbolcunun Demet Özdemir hamlesi dikkat çekti.

LUCAS TORREIRA VE DEVRİM ÖZKAN AŞKI 2 AY ÖNCE BİTTİ

Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, ikinci kez barışmalarına rağmen geçtiğimiz ağustos ayında tekrar ayrılan iki ünlü isim de farklı kişilerle anılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Torreira'nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş, ancak Soytürk bu iddiaları hızla yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değil," açıklamasını yapmıştı.

LUCAS TORREIRA'DAN DEMET ÖZDEMİR HAMLESİ

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira'nın Özdemir'e sosyal medya üzerinden mesajlar attığı konuşuluyor. Lucas Torreira'nın dün Demet Özdemir'in iki fotoğrafını beğenmesi, sosyal medyada gündem olurken, bu hareket "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde ablası ile beraber Galatasaray maçına gitmesi de iddiaları alevlendirdi. KOnu hakkında iki ünlü isimden de herhangi bir açıklama gelmedi.