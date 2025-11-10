Menü Kapat
16°
Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Lucas Torreira'nın bu kez ise Demet Özdemir'in peşinde olduğu iddia edildi. Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira'nın Demet Özdemir'in fotoğraflarını beğenmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!
ile bir dargın bir barışık ilişkilerini son olarak geçtiğimiz aylarda noktalayan 'nın adı ilk olarak ile anıldı. Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile aşk iddialarını yalanlarken, ünlü futbolcunun hamlesi dikkat çekti.

LUCAS TORREIRA VE DEVRİM ÖZKAN AŞKI 2 AY ÖNCE BİTTİ

Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, ikinci kez barışmalarına rağmen geçtiğimiz ağustos ayında tekrar ayrılan iki ünlü isim de farklı kişilerle anılmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Torreira'nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş, ancak Soytürk bu iddiaları hızla yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değil," açıklamasını yapmıştı.

Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!

LUCAS TORREIRA'DAN DEMET ÖZDEMİR HAMLESİ

'da forma giyen Lucas Torreira'nın Özdemir'e sosyal medya üzerinden mesajlar attığı konuşuluyor. Lucas Torreira'nın dün Demet Özdemir'in iki fotoğrafını beğenmesi, sosyal medyada gündem olurken, bu hareket "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde ablası ile beraber Galatasaray maçına gitmesi de iddiaları alevlendirdi. KOnu hakkında iki ünlü isimden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Lucas Torreira'nın Demet Özdemir hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

Lucas Torreira kaç yaşında?
11 Şubat 1996 doğumlu Lucas Torreira, 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı. 6 Ağustos 2022 tarihinde Torreira ve Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.
