16°
Magazin
Vedat Milor 'Eski Suriye' sözlerine açıklık getirdi! Tepkisi sert oldu: Bunu yapanları kınıyorum

Televizyonda sunduğu yemek programlarıyla tanınan Vedat Milor, youtube kanalına yüklediği son videoyla eleştiri aldı. Vedat Milor, gittiği lokantada önüne gelen ezme hakkında konuşurken böyle bir lezzete eski Suriye'de ulaşılabileceğini söyledi. Milor'un sözleri tepki çekerken, açıklama ise anında geldi.

Vedat Milor 'Eski Suriye' sözlerine açıklık getirdi! Tepkisi sert oldu: Bunu yapanları kınıyorum
Antalya'da ziyaret ettiği Ortadoğu lezzetlerinin bulunduğu bir lokantada söylediği sözler nedeniyle aldı. Bazı kesimler, Vedat Milor'u Esad destekçisi olmakla suçladı. Vedat Milor ise hakkında iddialara anında cevap verdi.

VEDAT MİLOR'UN SURİYE SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Gittiği restoranda gelen ezme hakkında konuşan Vedat Milor, "Ben tahmin edeceğiniz gibi bayıldım buna. Soğan, sarımsak, kuyruk yağı birlikte mangalda kesilmiş. Sonra tekrar biraz kavrulmuş nar ekşisi ve sumakla. Ya böyle bir şeyi ancak Güneydoğu'da bulursunuz ya da herhalde eski 'de. Şimdi yeni Suriye'yi düşünmek bile istemiyorum. Ben bayıldım" dedi.

Vedat Milor 'Eski Suriye' sözlerine açıklık getirdi! Tepkisi sert oldu: Bunu yapanları kınıyorum

Vedat Milor'in sözleri sonrası hem Esad destekçisi hem de Suriye'deki rejimin devrilmesini istemediği iddia edildi.

Vedat Milor 'Eski Suriye' sözlerine açıklık getirdi! Tepkisi sert oldu: Bunu yapanları kınıyorum

Hakkındaki iddialara cevap veren Vedat Milor, "Suriye tıpkı Antakya ve Urfa gibi olağanüstü bir mutfak kültürüne sahiptir. “Yeni Suriye’yi düşünmek bile istemiyorum” derken, yaşanan onca acı ve yıkım sebebiyle o zengin kültürün de aldığı ağır darbelere duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Bu söz politik değil, insani bir cümledir. Cümlemi bağlamından koparıp kötü niyetle beni eski rejim destekçisi gibi göstermeye çalışanları kınıyorum" dedi.

Vedat Milor 'Eski Suriye' sözlerine açıklık getirdi! Tepkisi sert oldu: Bunu yapanları kınıyorum
Komedyen çiftin boşanması gündem olmuştu! Deniz Bağdaş'tan Özgür Turhan hakkında skandal iddia!

Sıkça Sorulan Sorular

VEDAT MİLOR KİMDİR?
10 Ekim 1955 doğumlu Vedat Milor, yemek programlarında yaptığı sunuculukla adını geniş kitlelere duyurdu. Restoran değerlendirmeleri yapan Vedat Milor, Dünya'da ve Türkiye'de gezdiği ve denediği lezzet noktalarını kategorize ederek bir puanlama sistemi oluşturmuştur.
