Vedat Milor 'Eski Suriye' sözlerine açıklık getirdi! Tepkisi sert oldu: Bunu yapanları kınıyorum

Vedat Milor Antalya'da ziyaret ettiği Ortadoğu lezzetlerinin bulunduğu bir lokantada söylediği sözler nedeniyle eleştiri aldı. Bazı kesimler, Vedat Milor'u Esad destekçisi olmakla suçladı. Vedat Milor ise hakkında iddialara anında cevap verdi.

VEDAT MİLOR'UN SURİYE SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Gittiği restoranda gelen ezme hakkında konuşan Vedat Milor, "Ben tahmin edeceğiniz gibi bayıldım buna. Soğan, sarımsak, kuyruk yağı birlikte mangalda kesilmiş. Sonra tekrar biraz kavrulmuş nar ekşisi ve sumakla. Ya böyle bir şeyi ancak Güneydoğu'da bulursunuz ya da herhalde eski Suriye'de. Şimdi yeni Suriye'yi düşünmek bile istemiyorum. Ben bayıldım" dedi.

Vedat Milor'in sözleri sonrası hem Esad destekçisi hem de Suriye'deki rejimin devrilmesini istemediği iddia edildi.

Hakkındaki iddialara cevap veren Vedat Milor, "Suriye tıpkı Antakya ve Urfa gibi olağanüstü bir mutfak kültürüne sahiptir. “Yeni Suriye’yi düşünmek bile istemiyorum” derken, yaşanan onca acı ve yıkım sebebiyle o zengin kültürün de aldığı ağır darbelere duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Bu söz politik değil, insani bir cümledir. Cümlemi bağlamından koparıp kötü niyetle beni eski rejim destekçisi gibi göstermeye çalışanları kınıyorum" dedi.