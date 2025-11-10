Menü Kapat
16°
 Nalan Güler Güven

Komedyen çiftin boşanması gündem olmuştu! Deniz Bağdaş'tan Özgür Turhan hakkında skandal iddia!

Geçtiğimiz şubat ayında boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş hakkındaki iddialar gündemde bomba etkisi yarattı. Deniz Bağdaş sosyal medyadaki paylaşımında eski kocası Özgür Turhan'ı ifşa ederek yaşadığı şiddeti anlattı.

Haber Merkezi
10.11.2025
10.11.2025
Komedyen Özgür Turhan ile şubatı ayında boşanan Deniz Bağdaş hakkında çıkan iddiaların sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İddialar sonrası ise Deniz Bağdaş yaşadıklarını açık açık anlattı ve Özgür Turhan'ı ifşa etti.

"ÖFKE PROBLEMİ BOŞANMA SEBEBİYDİ"

Ekşi Sözlük'te çıkan aldatma iddiaları üzerine açıklama yapan Bağdaş, boşanmalarının sebebini Özgür Turhan'ın problemi olduğunu söyledi:

"Özgür Turhan’la evliliğimizin bitme sebebi üçüncü kişiler değil; kendisinin asla dizginleyemediği ve bunu başarmak için hiçbir çaba göstermediği öfke problemi ve oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra tüm ebeveynlik rollerinden sıyrılıp beni bu süreçte yalnız bırakmasıdır."

"BENİ İTİP ÇAKIYI BANA DOĞRULTTU"

Bağdaş davanın tarihi belli olunca süreci iyi yönetmek için çift terapistine gittikleri bir gün yaşadığı korkunç anları şu ifadelerle anlattı:

"Boşanma davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı.

Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım."

"GERÇEKLERİ MAHKEME TUTANAKLARINDA OKURSUNUZ"

"Yeni şovunda “Deniz ne zaman OnlyFans hesabı açacak, keşke açsa da ben de bedava görsem” gibi ucuz esprilerle beni malzeme ederken düşünmediği oğlumuzu onun adına düşünmekten, onu korumaktan ve bunu yaparken uğradığım her türlü zorbalık ve iftiradan artık yoruldum. Sessizliğimin sırtında ördüğünüz saçma sapan hikayelerin, gerçeğimle örtüşüp örtüşmediğini biraz da mahkeme tutanaklarından okursunuz."

https://x.com/bagdasdeniz/status/1987769324745211935

ETİKETLER
#boşanma
#şiddet
#öfke
#Özgür Turhan
#Deniz Bağdaş
#Aldatma İddiası
#Magazin
