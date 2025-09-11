Menü Kapat
Komedi dizisi geliyor! Başrol Ali Atay oldu

Altı bölümlük özgün bir kara komedi dizisi için hazırlıklar başladı. 2014 yılında yönetmen koltuğuna da oturan yeni sezonun merakla beklenen kara komedi dizisinin başrolü oldu.

Komedi dizisi geliyor! Başrol Ali Atay oldu
11.09.2025
11.09.2025
Yeni orijinal dizi projesi kara komedi türü yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın yer aldığı, senaryosu Murat Özsoy tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını ise Onur Güvenatam üstleniyor.

ALİ ATAY KOMEDİ İLE DÖNÜYOR

Altı bölümlük dizinin başrolünde tanınmış oyuncu olacak. Dizinin cast çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Komedi dizisi geliyor! Başrol Ali Atay oldu

Ozan Açıktan, kariyerinde kara komedi ile dramayı ustaca harmanlayan yapımlarıyla biliniyor. "Yarına Tek Bilet", "Yılbaşı Gecesi" ve "Aile Arasında" gibi işler Açıktan’ın dikkat çeken projeleri arasında. Murat Özsoy ise geçmişte "Enes Batur: Gerçek Kahraman", "Tehlikeyle Flört", "Doğu" gibi yapımların senaryo kadrolarında bulundu.

Komedi dizisi geliyor! Başrol Ali Atay oldu

Ali ATAY KİMDİR?

20 Nisan 1976 Rize doğumlu Ali Atay, 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı "Mecnun Çınar" karakteriyle büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

Komedi dizisi geliyor! Başrol Ali Atay oldu
