Komedi dizisi geliyor! Başrol Ali Atay oldu

Yeni orijinal dizi projesi kara komedi türü yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın yer aldığı, senaryosu Murat Özsoy tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını ise Onur Güvenatam üstleniyor.

ALİ ATAY KOMEDİ İLE DÖNÜYOR

Altı bölümlük dizinin başrolünde tanınmış oyuncu Ali Atay olacak. Dizinin cast çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Ozan Açıktan, kariyerinde kara komedi ile dramayı ustaca harmanlayan yapımlarıyla biliniyor. "Yarına Tek Bilet", "Yılbaşı Gecesi" ve "Aile Arasında" gibi işler Açıktan’ın dikkat çeken projeleri arasında. Murat Özsoy ise geçmişte "Enes Batur: Gerçek Kahraman", "Tehlikeyle Flört", "Doğu" gibi yapımların senaryo kadrolarında bulundu.

Ali ATAY KİMDİR?

20 Nisan 1976 Rize doğumlu Ali Atay, 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı "Mecnun Çınar" karakteriyle büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.