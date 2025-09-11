Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Kibariye kuaför videosunu paylaştı! Şaşırtan değişimine yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Kibariye, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Kibariye son olarak kuaförde çekilen görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 10 kişilik ekiple saçlarını boyatan Kibariye'nin son haline ise beğeni yağdı.

11.09.2025
11.09.2025
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren , geçtiğimiz günlerde paylaşılan kuaför videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcıyla yaklaşık 10 kişilik bir ekip ilgilenirken, Kibariye'nin son haline beğeni yağdı.

KİBARİYE'NİN MUHTEŞEM DEĞİŞİMİNE BEĞENİ YAĞDI

Saçlarına bakım ve boya yaptıran Kibariye'nin son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kibariye o anları, "Saç ve kaş her şeydir" diyerek kuaför ekibine teşekkür etti.

Kibariye, 2021 yılında Kadıköy'de bir kuaföre yaptırdığı kaynak saç ücretini ödemediği iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı iddiaları sert bir dille reddetmiş, sahne aldığı bir konserde yaptığı açıklamada "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Kul hakkına girmedim" sözleriyle kendini savunmuştu.

İşletme sahibi ise ücretin ödenmediğini iddia ederek konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu.

KİBARİYE KAÇ YAŞINDA?

10 Ağustos 1960 Kibariye, Roman asıllı Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı. Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı.

