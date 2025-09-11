Menü Kapat
Manifest Türkiye turnesi iptal edildi! Açıklama grup üyelerinden geldi

‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest, sosyal medya hesabından Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu.

Manifest Türkiye turnesi iptal edildi! Açıklama grup üyelerinden geldi
'Hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest grubu üyelerine sahnedeki ve gösterileri nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddialarıyla hakkında açıldı. Grup üyeleri serbest bırakılırken, son olarak grubun sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda turnesinin iptal edildiği belirtildi.

MANİFEST GRUBUNUN TÜRKİYE TURNESİ İPTAL EDİLDİ

Grubun sosyal medya hesaplarında "Haftalar önce biletleri tükenen Türkiye turnemiz iptal olmuştur. Seyircimize ilgisi ve sevgisi için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Manifest Türkiye turnesi iptal edildi! Açıklama grup üyelerinden geldi

Manifest grubu haklarında açılan soruşturmanın ardından sosyal medya hesaplarında, "Değerli Kamuoyuna, 6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü. Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz. Sizi seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Manifest Türkiye turnesi iptal edildi! Açıklama grup üyelerinden geldi

MANİFEST GRUP ÜYELERİ KİM?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Manifest Grubu üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşuyor.

Manifest Türkiye turnesi iptal edildi! Açıklama grup üyelerinden geldi
