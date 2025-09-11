Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile olan ilişkisini evliliğe taşıyor. Çift, 7 Aralık 2023'ten beri birlikte ve geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Nişan yüzüğü, hayranlar arasında büyük ilgi uyandırmıştı.

SELENA GOMEZ İLE BENNY BLANCE'NİN SERVET DEĞERİNDE DÜĞÜNÜNÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selena Gomez geçtiğimiz ay, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli bir bekarlığa veda partisi düzenlemiş ve evlilik öncesi hazırlıklarının son aşamasına gelmişti.

Dünyanın takip ettiği çiftin iddialara göre evlilik tarihleri de netleşti. İddialara göre, Selena Gomez ile Benny Blanco bu ayın sonunda Kaliforniya'da, lüks bir malikanede evlenecek.

Selena Gomez düğün için tüm detaylarla kendisi ilgileniyor. Özel tasarım bir gelinlik, ünlü bir şefin hazırlayacağı gurme menü ve A-listesi davetlilerin katılımıyla görkemli bir tören bekleniyor. Düğünün maliyetinin ise 10 milyon doları olacağı konuşuluyor.

SELENA GOMEZ KİMDİR?

22 Temmuz 1992 doğumlu Selena Gomez, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanıdır. Çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Selena Gomez, daha sonra şarkıcı olarak sevenlerinin karşısına çıktı. 2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve "dünyanın en genç UNICEF iyi niyet elçisi" unvanını aldı.