Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez ile Benny Blanco'nun, bu ay sonunda Kaliforniya'daki lüks bir malikanede evleneceği iddia ediliyor. Dünyanın gözünün çevrildiği düğünün maliyetinin ise 10 milyon dolar olması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:57

ABD'li ve , müzik yapımcısı Benny Blanco ile olan ilişkisini evliliğe taşıyor. Çift, 7 Aralık 2023'ten beri birlikte ve geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu. Nişan yüzüğü, hayranlar arasında büyük ilgi uyandırmıştı.

SELENA GOMEZ İLE BENNY BLANCE'NİN SERVET DEĞERİNDE DÜĞÜNÜNÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selena Gomez geçtiğimiz ay, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli bir bekarlığa veda partisi düzenlemiş ve öncesi hazırlıklarının son aşamasına gelmişti.

Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu

Dünyanın takip ettiği çiftin iddialara göre evlilik tarihleri de netleşti. İddialara göre, Selena Gomez ile Benny Blanco bu ayın sonunda Kaliforniya'da, lüks bir malikanede evlenecek.

Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu

Selena Gomez için tüm detaylarla kendisi ilgileniyor. Özel tasarım bir gelinlik, ünlü bir şefin hazırlayacağı gurme menü ve A-listesi davetlilerin katılımıyla görkemli bir tören bekleniyor. Düğünün maliyetinin ise 10 milyon doları olacağı konuşuluyor.

Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu

SELENA GOMEZ KİMDİR?

22 Temmuz 1992 doğumlu Selena Gomez, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanıdır. Çocuk oyuncu olarak kariyerine başlayan Selena Gomez, daha sonra şarkıcı olarak sevenlerinin karşısına çıktı. 2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve "dünyanın en genç UNICEF iyi niyet elçisi" unvanını aldı.

Selena Gomez ile Benny Blance'nin düğün tarihi belli oldu! Milyonluk düğünün detayları belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden mahkemelik oldu! Icardi'nin sözleri Nara'yı çıldırttı
ETİKETLER
#evlilik
#düğün
#oyuncu
#şarkıcı
#selena gomez
#Benny Blanco
#A-list
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.