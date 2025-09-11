Menü Kapat
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!

Ece Seçkin dün sosyal medya hesabından kendisini ve ailesini 4 yıldır taciz eden şahıs hakkında konuşmuş ve "İmdat" diyerek yardım istemişti. Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez'i taciz ve tehdit eden Ali Uğur S. dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Uğur S., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ece Seçkin şahsın dakikalar içinde tekrar eşine küfürler yağdırdığını belirtti.

Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!
Şarkıcı , dün sosyal medya hesabından kendisini ve eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıldır takip eden ve sürekli eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından ‘tehdit' ve ‘ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, tedbiriyle serbest bırakıldı. Ancak yeni gelişmeyi Ece Seçkin duyurdu.

ECE SEÇKİN "İMDAT" DİYEREK YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından ‘tehdit' ve ‘ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!

Ece Seçkin, serbest bırakılan şahsın aynı dakika içinde eşi Çağrı Terlemez'e tekrar küfür ettiğini belirtti ve dosyanın üst mahkemeye sevk edildiğini de açıkladı.

Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!

ECE SEÇKİN'İ TACİZ EDEN ŞAHSIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Seçkin ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs ifadesin; "Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım" dedi.

Ece Seçkin'i taciz eden şahıs serbest kalır kalmaz mesaj attı!
