Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden mahkemelik oldu! Icardi'nin sözleri Nara'yı çıldırttı

Olaylı boşanma süreci geçiren Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden davalık oldu. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayan Wanda Nara ile Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, bu kez 'çocukları terk' iddiasıyla davalık oldu.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden mahkemelik oldu! Icardi'nin sözleri Nara'yı çıldırttı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.09.2025
10:46
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
10:49

'da forma giyen Arjantinli ile 2014 yılında evlendi ve çiftin bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. İki isim birbirleri hakkında çeşitli ithamlarda bulunduktan sonra geçtiğimiz aylarda resmen boşandı. Velayet davaları devam eden çiftten Mauro Icardi, Wanda Nara'ya tekrar dava açtı.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDİ YENİDEN MAHKEMELİK OLDU

Mauro Icardi, Wanda Nara’nın iş için Meksika ve ABD’ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden mahkemelik oldu! Icardi'nin sözleri Nara'yı çıldırttı

WANDA NARA, MAURO ICARDI'NİN SÖZLERİYLE KÜPLERE BİNDİ

İddialara sessiz kalmayan Wanda Nara, gazeteci Juan Etchegoyen’e yaptığı açıklamada Mauro Icardi’ye sert sözlerle yanıt verdi; "Terk, nafaka ödememektir. Ben yaptığım sözleşmeyi ve çalışma tarihlerini mahkemeye sundum. Benim seyahatlerim tamamen iş içindi. Asıl terk, FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye ülkene dönmemektir." ifadelerini kullandı." dedi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden mahkemelik oldu! Icardi'nin sözleri Nara'yı çıldırttı

Wanda Nara, kendisine herhangi bir tebligat ulaşmadığını da belirterek; "Şu an savcılıktayım, telefonumu teslim ettim. Sekiz tanık ifade verdi, şimdi sözlü yargılama süreci bekleniyor" dedi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden mahkemelik oldu! Icardi'nin sözleri Nara'yı çıldırttı
