25°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında, yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
09:39
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
10:26

hakkında, yasa dışı şans oyununa ait içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlandı.

TOLUNAY ÖREN'E 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e yönelik yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören' sıfatıyla, Tolunay Ören ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, Tolunay Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak yasa dışı şans oyunun reklamını yaptığı, siteye ait promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği aktarıldı. Ayrıca, söz konusu site uygulamasında kullanıcıların belirli bir miktar karşılığında kasa açılımı adı altında oyun oynayarak oyun içi kozmetik ürünü olan skin veya item olarak adlandırılan eşyaya sahip oldukları, bu skin veya itemlerin maddi değerinin olduğu, oyun içerisinde yatırılan miktarın çok altında veyahut çok üstünde bir maddi değere sahip skin ve itemleri kazanabildikleri ve bu skin ve itemleri nakde çevirerek şansa dayalı bir şekilde haksız kazanç elde edildiği anlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e hapis talebi

TOLUNAY ÖREN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Tolunay Ören'in ifadesine de yer verilen iddianamede, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyerek, ‘'Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

12 Haziran 1997 İstanbul doğumlu Tolunay Ören, aktif olarak YouTube, TikTok, gibi platformlarda yüklediği adını geniş kitlelere duyuran Tolunay Ören'in 6 milyon beğenisi bulunuyor.

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e hapis talebi
