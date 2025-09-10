Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
 Dilek Ulusan

Haklarında yurt dışı yasağı bulunan Manifest grubunun üç ilde konserleri iptal edildi

Manifest grubu üyelerine sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddialarıyla hakkında soruşturma açıldı. Grup üyeleri serbest bırakılırken, Manifest grubunun 3 ilde konserleri ise iptal edildi.

Haklarında yurt dışı yasağı bulunan Manifest grubunun üç ilde konserleri iptal edildi
Gerçek Gündem
10.09.2025
10.09.2025
Manifest grubu üyelerine geçtiğimiz günlerde düzenlenen konserde, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddialarıyla açıldı. Grup üyeleri ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, konser takvimlerinde de değişimler oldu.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİNE YURT DIŞI YASAĞI GELDİ

Manifest grubu, Eylül ayının ilk Pazar günü İstanbul'da 18 yaş sınırı bulunan bir konser verdi. Konserin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahne performansı kapsamında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Haklarında yurt dışı yasağı bulunan Manifest grubunun üç ilde konserleri iptal edildi

Grup üyeleri savcılıktaki ifadelerinin ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartıyla serbest bırakıldı.

3 İLDE MANİFEST GRUBUNUN KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

14 Ekim Salı günü Trabzon'da yapılması planlanan Manifest konserinin organizasyon firması tarafından iptal edildiği bildirildi. Bilet satışları durduruldu ve etkinlik takvimden çıkarıldı. Ayrıca Erzurum Belediyesi, sahne içerikleri ve kıyafet tercihlerinin uygun bulunmadığı gerekçesiyle konserin gerçekleştirilmemesine karar verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, konserin düzenlenmeyeceği duyuruldu.

Haklarında yurt dışı yasağı bulunan Manifest grubunun üç ilde konserleri iptal edildi

Manifest’in 20 Eylül Cumartesi günü Konya'da düzenleyeceği konser de iptal edilen etkinlikler arasına eklendi. Kongre merkezi, konserin internet sitesindeki tanıtımını ve sosyal medya duyurularını kaldırdı.

Haklarında yurt dışı yasağı bulunan Manifest grubunun üç ilde konserleri iptal edildi
