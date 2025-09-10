Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs hakkında karar verildi! İfadesi şoke etti

Ece Seçkin sosyal medya hesabından 'imdat' başlığıyla yardım çağrısında bulundu. Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez'i ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde ise "Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum" dedi.

ECE SEÇKİN'İ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZLATINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından ‘tehdit' ve ‘ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

ŞAHSIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Seçkin ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs ifadesin; "Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım" dedi.

Ölüm tehditleri aldıklarını belirten Ece Seçkin, "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir." diyerek yaşadıklarını anlattı.