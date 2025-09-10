Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs hakkında karar verildi! İfadesi şoke etti

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ece Seçkin'i taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ifadesinde; "Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs hakkında karar verildi! İfadesi şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:07

sosyal medya hesabından 'imdat' başlığıyla yardım çağrısında bulundu. Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşi Çağrı Terlemez'i ölümle eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şahıs şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde ise "Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum" dedi.

ECE SEÇKİN'İ TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZLATINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'e sosyal medya üzerinden ve tehdit mesajları attığı öne sürülen A.U.S., çiftin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde gözaltına alındı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs hakkında karar verildi! İfadesi şoke etti

Şüpheli, savcılıkta ifadesinin ardından ‘tehdit' ve ‘ısrarlı takip' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest bırakılmasına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs hakkında karar verildi! İfadesi şoke etti

ŞAHSIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Seçkin ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şahıs ifadesin; "Şahısları sosyal medya üzerinden tanırım. Kendilerine çok defa mesaj attım. Takip ettim. Ben bu şahısların ikisinin de güvenliklerini sağlıyorum. Hasta olduğum konusunda söylenenler de yalan. Hasta değilim. Bu raporu bir miras için aldım" dedi.

Ece Seçkin ve eşini tehdit eden şahıs hakkında karar verildi! İfadesi şoke etti

Ölüm tehditleri aldıklarını belirten Ece Seçkin, "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir." diyerek yaşadıklarını anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı
ETİKETLER
#taciz
#tehdit
#ece seçkin
#şikayet
#Adli Kontrol
#Çağrı Terlemez
#Ölüm Üzerine Tehdit
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.