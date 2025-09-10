Menü Kapat
Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı

Mehmet Ali Erbil'in eski baldızı yaşam Koçu Şeyda Coşkun’un iş insanı M.G. ile yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialar sosyal medyayı sallarken, M.G.’nin eşi Y.G ile Tuğba Coşkun’un sokak ortasındaki kavga ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 15:12

Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun, 2014 yılında evlendiği Uğursay Yeğin'den 2023 yılında boşandı. Şeyda Coşkun'un kendisinden hizmeti almaya başlayan M.G. ile bir süre sonra yakınlık kuran Coşkun, M.G. ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Durumu öğrenen M.G.'nin eşi ise Şeyda Coşkun'a saldırdı.

RESTORANDAKİ EVLİLİK TEKLİFİ YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI

İddialara göre; Şeyda Coşkun'un ilişki yaşadığı M.G. evliydi. İlişkileri uzun süredir devam eden ikili, birlikte bir restorana gitti. İddiaya göre; M.G. Şeyda Coşkun'a etti. Evlilik teklifi restorandakiler tarafından görüntülendi. Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline ulaştı. Çok sinirlenen Y.G, Coşkun'a hakaret içeren mesajlar attı.

Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı

Bu olay sonucunda ise Şeyda Coşkun, hem Y.G'nin eşiyle beraber olup hem de 300 bin liralık tazminat davası açtığını belirtmiştik. Bebek'teki kavganın görüntülerine de ulaştık. Olay görüntülerde şunlar yaşandı; Y.G, Bebek'te bir kafede otururken Şeyda Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu önünden geçti.

Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı

Bu sırada Y.G. dayanamayıp Şeyda Coşkun'un arkasından hakaret etti. Bunu duyan Şeyda Coşkun arkadaşıyla geri dönerek Y.G.'ye "Bana mı dedin?'' diye karşılık verdi. Y.G.'de "Sana dedim" diyerek Coşkun ve arkadaşına tokat attı. Y.G, daha sonra ise elindeki menüyü Coşkun'a fırlattı.

Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı

ŞEYDA COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976 Ankara doğumlu Şeyda Coşkun, Mehmet Ali Erbil'in baldızı olarak tanındı. Şeyda Coşkun daha sonra ise yaşam koçluğu yaparak ünlü isimlerle çalışmaya başladı.

Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı
