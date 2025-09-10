Aldatılan kadın Şeyda Coşkun'a saldırdı! Yasak aşk iddiası sokağa taştı

Ünlülerin yaşam koçu olarak bilinen Şeyda Coşkun, 2014 yılında evlendiği Uğursay Yeğin'den 2023 yılında boşandı. Şeyda Coşkun'un kendisinden yaşam koçluğu hizmeti almaya başlayan M.G. ile bir süre sonra yakınlık kuran Coşkun, M.G. ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Durumu öğrenen M.G.'nin eşi ise Şeyda Coşkun'a saldırdı.

RESTORANDAKİ EVLİLİK TEKLİFİ YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI

İddialara göre; Şeyda Coşkun'un ilişki yaşadığı M.G. evliydi. İlişkileri uzun süredir devam eden ikili, birlikte bir restorana gitti. İddiaya göre; M.G. Şeyda Coşkun'a evlenme teklifi etti. Evlilik teklifi restorandakiler tarafından görüntülendi. Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline ulaştı. Çok sinirlenen Y.G, Coşkun'a hakaret içeren mesajlar attı.

Bu olay sonucunda ise Şeyda Coşkun, hem Y.G'nin eşiyle beraber olup hem de 300 bin liralık tazminat davası açtığını belirtmiştik. Bebek'teki kavganın görüntülerine de ulaştık. Olay görüntülerde şunlar yaşandı; Y.G, Bebek'te bir kafede otururken Şeyda Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu önünden geçti.

Bu sırada Y.G. dayanamayıp Şeyda Coşkun'un arkasından hakaret etti. Bunu duyan Şeyda Coşkun arkadaşıyla geri dönerek Y.G.'ye "Bana mı dedin?'' diye karşılık verdi. Y.G.'de "Sana dedim" diyerek Coşkun ve arkadaşına tokat attı. Y.G, daha sonra ise elindeki menüyü Coşkun'a fırlattı.

ŞEYDA COŞKUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976 Ankara doğumlu Şeyda Coşkun, Mehmet Ali Erbil'in baldızı olarak tanındı. Şeyda Coşkun daha sonra ise yaşam koçluğu yaparak ünlü isimlerle çalışmaya başladı.