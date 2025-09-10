Menü Kapat
26°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hayatını kaybeden Şimal'in nişanlısından acı veda

Uzun süredir kanserle mücadele eden 4 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşen Şimal'in hayat arkadaşı Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Arıcı, uzun süredir Şimal'le yaşadığı evden taşınma kararı aldı.

Hayatını kaybeden Şimal'in nişanlısından acı veda
2021 yılından beri kanserle mücadele eden ünlü , bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şimal, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı. Her fırsatta Şimal'e olan özlemini dile getiren hayat arkadaşı Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ŞİMAL'İN NİŞANLISINDAN ACI VEDA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şİmal ile yaşadıklarını evi kapatan nişanlısı Necati Arıcı, "Bu evde çok güzel anılar biriktirdik, her köşesinde... Şimal'le paylaştığımız küçük mutluluklar var. Ama şimdi zamanın izleri ve Şimal'in yokluğu bu evi benim için dayanılmaz kılıyor. Her şeyin bir zamanı olduğunu biliyorum. Ancak bu evdeki hatıralar, Şimal'in varlığı her an gözlerimin önünde. Şimdi bu evi geride bırakıyorum ama kalbimde, her adımda Şimal'le geçirdiğimiz anıları taşıyarak yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu veda acı olsa da sevgiyi ve hatıraları hep yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Şimal'in nişanlısından acı veda

Uzun yıllar tedavisi gören şarkıcı Şimal, 30 Mayıs günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimal'in tedavi süreci boyunca yanından ayrılmayan nişanlısı Necati Arıcı ünlü şarkıcının vefatı sonrası, "Hayatımdaki en güzel melodi, sesindi. Şimalim şimdi hayatıma sessizlik hakim ama kalbim senin şarkılarınla dolu. Seni çok özlüyorum Seni asla unutmayacağım " notunu düşmüştü.

Hayatını kaybeden Şimal'in nişanlısından acı veda

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Şimal, 30 Mayıs 2025 yılında hayatını kaybetti. Küçük yaşlarda adım attığı kariyerinde yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak öne çıktı. Başlangıç adlı ilk albümünü 2012'de piyasaya sürmüş burada yer alan Şimal Yıldızı adlı parçasıyla tanınmıştır.

Hayatını kaybeden Şimal'in nişanlısından acı veda
