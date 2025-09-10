Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlü şarkıcının aracından ceset çıktı! Cesedin kimliği tespit edilemedi

ABD'li şarkıcı D4vd'a ait olduğu ortaya çıkan aracın içinde çürümüş bir ceset bulundu. Ancak polis, cesedin D4vd'ye ait olmadığını doğruladı. Sanatçının olayla ilgisi olmadığı belirtildi ve soruşturma ölüm olayı olarak araştırılıyor.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:21

'ta yaşayan dünyaca ünlü D4vd, ilginç bir olayla gündeme geldi. Los Angeles'ta bir çekici otoparkında duran, kendisine ait olduğu kayıtlarda görülen aracının içinde parçalanmış ve çürümüş halde bir bulundu. Ancak polis, cesedin ünlü şarkıcıya ait olmadığını doğruladı.

ÜNLÜ ŞARKICI D4VD'İN ARACINDA CESET ÇIKTI

Polis kaynaklarının TMZ'ye aktardığına göre, D4vd'ye aracının otoparka çekildiği ve içinde bir ceset bulunduğu resmi olarak bildirildi. Sanatçının bu olaydan habersiz olduğu, gelişmeleri şaşkınlıkla öğrendiği belirtildi.

Ünlü şarkıcının aracından ceset çıktı! Cesedin kimliği tespit edilemedi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Los Angeles Polisi (LAPD), olayın bir ölüm soruşturması kapsamında incelendiğini açıkladı. Yetkililer, aracın D4vd'ye ait olmasına rağmen kendisinin olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığını belirtti. Aracın çalınmış olabileceği ya da başka kişiler tarafından kullanıldığı ihtimalleri değerlendiriliyor.

Ünlü şarkıcının aracından ceset çıktı! Cesedin kimliği tespit edilemedi

ÜNLÜ ŞARKICININ ARAÇTAKİ CESEDİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Aracın içinden çıkarılan cesedin kime ait olduğu henüz açıklanmadı. Kesin ölüm sebebi ve kimlik, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.

Ünlü şarkıcının aracından ceset çıktı! Cesedin kimliği tespit edilemedi
ETİKETLER
#şarkıcı
#ceset
#los angeles
#otopark
#D4vd
#Ölüm Soruşturması
#Magazin
