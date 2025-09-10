Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni mesleğini duyurdu

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Furkan Kızıyla; Dadı, Emret Komutanım, Aslan Ailem gibi dizilerde rol aldı. Furkan Kızılay asıl çıkışını ise Çocuklar Duymasın dizisindeki Havuç karakteriyle yaptı. Geçtiğimiz ay evlenen Furkan Kızıyla yeni mesleğini ise sosyal medyadan duyurdu.

FURKAN KIZILAY YENİ MESLEĞİNİ DUYURDU

Uzun süredir ekranda yer almayan Furkan Kızılay, son yaptığı paylaşımda, "Ben 17 yıldır seslendirme yapıyorum. Belki birçok reklamda sesimi duydunuz… Ama kim olduğumu hiç anlamadınız. Stüdyomuz yerin 3 kat altında! İçeride kayıt işlemleri yapılırken, ben kayıt odasında filmi seslendiriyorum. Beğenilen kayıtları seçiyoruz ve onay süreci başlıyor. Onay geldiyse iş tamam demektir. Yeni bir reklamı seslendirdim… Bakalım duyduğunuzda benim olduğumu anlayabilecek misiniz?" sözleriyle yeni mesleğinden ilk kez bahsetmiş oldu.

FURKAN KIZILAY EVLENDİ

34 yaşındaki Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz ile haziran ayında evlendi. Oyuncu, düğün fotoğraflarını romantik bir sözle sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

FURKAN KIZILAY KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1990 doğumlu Furkan Kızılay, 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkarmıştır. 2002 yılında başlayan ve 2010 yılında çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden oynamaya başladı. 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.