Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni mesleğini duyurdu

Bir dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteriyle yer alan Furkan Kızılay, oyunculuğu bıraktı. Yenilenen imajıyla paylaşım yapan Furkan Kızılay yeni mesleğini sosyal medyadan duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni mesleğini duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:08

Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Furkan Kızıyla; Dadı, Emret Komutanım, Aslan Ailem gibi dizilerde rol aldı. Furkan Kızılay asıl çıkışını ise dizisindeki Havuç karakteriyle yaptı. Geçtiğimiz ay evlenen Furkan Kızıyla yeni mesleğini ise sosyal medyadan duyurdu.

FURKAN KIZILAY YENİ MESLEĞİNİ DUYURDU

Uzun süredir ekranda yer almayan Furkan Kızılay, son yaptığı paylaşımda, "Ben 17 yıldır seslendirme yapıyorum. Belki birçok reklamda sesimi duydunuz… Ama kim olduğumu hiç anlamadınız. Stüdyomuz yerin 3 kat altında! İçeride kayıt işlemleri yapılırken, ben kayıt odasında filmi seslendiriyorum. Beğenilen kayıtları seçiyoruz ve onay süreci başlıyor. Onay geldiyse iş tamam demektir. Yeni bir reklamı seslendirdim… Bakalım duyduğunuzda benim olduğumu anlayabilecek misiniz?" sözleriyle yeni mesleğinden ilk kez bahsetmiş oldu.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni mesleğini duyurdu

FURKAN KIZILAY EVLENDİ

34 yaşındaki Furkan Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz ile haziran ayında evlendi. , düğün fotoğraflarını romantik bir sözle sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni mesleğini duyurdu

FURKAN KIZILAY KAÇ YAŞINDA?

30 Kasım 1990 doğumlu Furkan Kızılay, 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkarmıştır. 2002 yılında başlayan ve 2010 yılında çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden oynamaya başladı. 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay yeni mesleğini duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Eve gelince neye uğradıklarını şaşırdılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Seçkin 'İmdat' diyerek yardım istedi! Eşi Çağrı Terlemez saatlerce takip edildi
ETİKETLER
#oyuncu
#çocuklar duymasın
#Survivor 2024
#seslendirme sanatçısı
#Furkan Kızılay
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.