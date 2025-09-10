Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Eve gelince neye uğradıklarını şaşırdılar

Şarkıcı Alya Şahinler ile oyuncu sevgilisi Yılmaz Kunt, evlerine döndüklerinde soluğu karakolda aldı. Ünlü çift, evde çalışan yardımcılarının pahalı marka bir saati ve 20 bin TL para çaldığını söyledi.

YILMAZ KUNT VE ALYA ŞAHİNLER'E HIRSIZLIK ŞOKU

Bir süredir aşk yaşayan Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt, tatsız bir olayla karşılaştı. Ünlü çift; "Evde çalışan yardımcımız, pahalı marka bir saatimizi ve 20 bin lira paramızı çalıp kayıplara karıştı. Biz de karakola gittik şikâyetçi olduk. Umarız en kısa zamanda çözülür" ifadelerini kullandı.

ALYA ŞAHİNLER KİMDİR?

13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alya Şahinler, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun oldu ve Rising Star adlı yarışmayla tanındı. Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi aldı, Avrupa'da birçok derece elde etmiş, sonrasında da Türkiye'ye dönmüştür.

YILMAZ KUNT KİMDİR?

19 Kasım 1994 Ankara doğumlu Yılmaz Kunt, Best Model of Turkey 2015 birincisidir. Yılmaz Kunt ilk olarak 2016 yılında Gülümse Yeter ile oyunculuk kariyerine başladı.