La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó hamile olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü 36 yaşındaki İspanyol oyuncu Úrsula Corberó, 20 milyona yakın takipçili sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

LA CASA DE PAPEL'İN TOKYO'SU HAMİLE

Beyaz bir koltukta oturduğu karede, beyaz dantel detaylı bir gecelik giyen oyuncu, belli olmaya başlayan karnını gururla sergiledi. Fotoğrafın altına ise esprili bir şekilde "Bu yapay zeka değil" notunu düşerek haberi doğruladı.

URSULA CORBERO KAÇ YAŞINDA?

11 Ağustos 1989 doğumlu Úrsula Corberó, Çocukluk yıllarında reklam filmlerinde oynayan Corberó; 2002 yılında, 13 yaşındayken, ilk kez bir televizyon dizisinde rol almıştır.