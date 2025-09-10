Menü Kapat
26°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó hamile olduğunu açıkladı

La Casa de Papel dizisinde oynadığı Tokyo karakteriyle dünya çapında ün kazanan İspanyol oyuncu Úrsula Corberó, dün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Úrsula Corberó, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó hamile olduğunu açıkladı
Dünyaca ünlü 36 yaşındaki İspanyol oyuncu Úrsula Corberó, 20 milyona yakın takipçili sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

LA CASA DE PAPEL'İN TOKYO'SU HAMİLE

Beyaz bir koltukta oturduğu karede, beyaz dantel detaylı bir gecelik giyen oyuncu, belli olmaya başlayan karnını gururla sergiledi. Fotoğrafın altına ise esprili bir şekilde "Bu yapay zeka değil" notunu düşerek haberi doğruladı.

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó hamile olduğunu açıkladı

URSULA CORBERO KAÇ YAŞINDA?

11 Ağustos 1989 doğumlu Úrsula Corberó, Çocukluk yıllarında reklam filmlerinde oynayan Corberó; 2002 yılında, 13 yaşındayken, ilk kez bir televizyon dizisinde rol almıştır.

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó hamile olduğunu açıkladı
