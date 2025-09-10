Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı

İzmir'de sahne alan Mustafa Sandal, bir ara sinirlerine hakim olamadı ve rejidekilere hakaret etti. Sandal, rejidekilere dönerek, "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" sözleriyle tepki topladı.

Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı
90'lı yıllara damga vuran , İzmir konserinde rejideki ekibe edince eleştiri yağmuruna tutuldu. Mustafa Sandal konuyla ilgili açıklama yapmazken, ilk açıklama Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği'nden geldi.

MUSTAFA SANDAL'DAN REJİDEKİ EKİBE HAKARET

Mustafa Sandal, 5 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne aldı. Sandal, sahnedeki ekranda kendisini gösteren rejideki görevli kişiye dönerek; "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi. O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mustafa Sandal’a tepki yağdı.

Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, görüntülerin yayılmasının ardından yaşanan duruma sessiz kalmadı. Mustafa Sandal'ın sözleri sonrası açıklama yaptı.

Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı

Dernek tarafından yapılan açıklamada; "5 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Çim Konserleri'nde sahne alan sanatçı Mustafa Sandal'ın, görevini layıkıyla yerine getiren sahne emekçisine "Geri zekalı" diyerek hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "Takip spot" ışığını "Seyirciye çevir" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olunduğunu göstermektedir. Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. TETSED Derneği olarak; sanatın ve sahnenin gerçek sahipleri olan emekçilerin onurunu korumak adına bu tavrı kınıyor, tüm sanatçıları sahne arkasındaki alın terine ve emeğe gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı

MUSTAFA SANDAL KAÇ YAŞINDA?

11 Ocak 1970 doğumlu Mustafa Sandal, 90'lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı hâline geldi.

Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı
