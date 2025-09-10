Menü Kapat
26°
 | Dilek Ulusan

Kendall Jenner hayatından sıkıldı! Her şeyi bir anda bırakıp gidebilir

Çocuk yaşından itibaren kameralar önünde olan Kendall Jenner, göz önündeki hayatından sıkıldı. 29 yaşındaki Kendall Jenner, şöhretli hayatı, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıkladı.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:29

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, şaşalı hayatından sıkıldı. Daha mütevazı bir kariyer için spot ışıklarından uzaklaşma planlarını açıklayan 29 yaşındaki süper model, ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde henüz 11 yaşındayken kameralar önüne çıkmaya başlamıştı.

KENDALL JENNER HER ŞEYİ BIRAKMAYI PLANLIYOR

Çocuk yaşlarından itibaren göz önünde olan Kendall Jenner, o zamandan beri, modellik dünyasında yükselişi, sayısız podyumda ve dergi kapağında yer alışıyla dikkat çekti.

Kendall Jenner, model arkadaşı ile yaptığı röportajda, şu anda ünlü kardeşlerinin yer aldığı 'The Kardashians' adlı realite şovun pek de "en sevdiği şey olmadığını" söyleyerek yıllar sonra itirafta bulundu.

Jenner verdiği röportajda; "Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım" diyen Kendall Jenner; "Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullandı.

Plan yapmamaya çalışan Kendal Jenner, "Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#gigi hadid
#Sade Yaşam
#Kendall Jenner
#Modelik
#Realite Gosterileri
#Keeping Up With The Kardashians
#Ailis
#Magazin
