Annesini kaybeden Nilperi Şahinkaya'dan haber alınamıyor! Son attığı mesaj herkesi endişelendirdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Kiraz Mevsimi, Yasak Elma gibi yapımlarda rol alan Nilperi Şahinkaya, anne acısıyla sarsıldı. Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, uzun süre kanser tedavisi gördüğü hastane 30 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Nilperi Şahinkaya'nın iddialara göre; gecenin geç saatlerin bir hikaye paylaştığı ve yakınlarını endişelendirdiği iddia edildi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA YAKINLARINI ENDİŞELENDİRDİ

30 Ağustos'ta biricik annesinin kanserle mücadelesini kaybettiğini söyleyen Nilperi Şahinkaya annesine; 'Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim' sözleriyle veda etmişti.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN HABER ALINAMIYOR

İddialara göre; Nilperi Şahinkaya gece geç saatlerde bir paylaşım yaptı ve kısa sürede paylaşımı sildi. Nilperi Şahinkaya paylaşımında; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' sözleriyle dikkat çekti.

Paylaşımı gören yakınları Nilperi Şahinkaya'ya ulaşmaya çalıştı ancak ünlü oyuncudan haber alınamadı. Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.