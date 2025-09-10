Tekne turunda Mustafa Sandal dinleyenler karşılarında görünce inanamadı

Muğla'nın Akyaka ilçesinde uçurtma sörfü okulu bulunan ve sık sık Akyaka’ya gelen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, hayranlarının tekne turunda açtığı "Gidenler" şarkısına kıyıdan eşlik etti. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

KIYIDAN ŞARKIYA EŞLİK ETTİ



Turistik Akyaka Azmak Kenarı’nda yaşanan olay, bölgeye tatil için gelenlerin de ilgisini çekti. Mustafa Sandal, kıyıda vakit geçirirken teknede bulunan hayranları tarafından fark edildi. Hayranlar, sanatçının sevilen şarkısı Gidenler’i açtı. Sandal da kıyıdan şarkıya eşlik etti. Teknedekilerle karşılıklı söylenen şarkı, eğlenceli ve neşeli anlar oluşturdu.



Sandal’ın Akyaka’daki uçurtma sörfü okulu sayesinde bölgeyi sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Yaşanan bu renkli anlar, sosyal medyada paylaşılan video ile kısa sürede binlerce beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.