Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Tekne turunda Mustafa Sandal dinleyenler karşılarında görünce inanamadı

Akyaka'da tekne turuna çıkan vatandaşlar Mustafa Sandal'ın Gidenler şarkısını dinlerken birden karşısında ünlü sanatçıyı görünce şaşkına döndü. Mustafa Sandal'ın da şarkıya eşlik etmesiyle keyifli anlar yaşandı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tekne turunda Mustafa Sandal dinleyenler karşılarında görünce inanamadı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 22:38

Muğla'nın ilçesinde uçurtma sörfü okulu bulunan ve sık sık Akyaka’ya gelen ünlü şarkıcı , hayranlarının tekne turunda açtığı "Gidenler" şarkısına kıyıdan eşlik etti. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Tekne turunda Mustafa Sandal dinleyenler karşılarında görünce inanamadı

KIYIDAN ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Turistik Akyaka Azmak Kenarı’nda yaşanan olay, bölgeye tatil için gelenlerin de ilgisini çekti. Mustafa Sandal, kıyıda vakit geçirirken teknede bulunan hayranları tarafından fark edildi. Hayranlar, sanatçının sevilen şarkısı Gidenler’i açtı. Sandal da kıyıdan şarkıya eşlik etti. Teknedekilerle karşılıklı söylenen şarkı, eğlenceli ve neşeli anlar oluşturdu.

Tekne turunda Mustafa Sandal dinleyenler karşılarında görünce inanamadı


Sandal’ın Akyaka’daki uçurtma sörfü okulu sayesinde bölgeyi sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Yaşanan bu renkli anlar, sosyal medyada paylaşılan video ile kısa sürede binlerce beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Sandal'ın sözleri tepki çekti! Rejideki ekibe hakaretler yağdırdı
ETİKETLER
#sosyal medya
#müzik
#mustafa sandal
#akyaka
#Uçurtma Sörfü
#Tekne Turu
#Gidenler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.