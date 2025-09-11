Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan yüzük şov

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. İş adamı Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam eden Güzide Duran'ın, son paylaşımındaki yüzüğü ise dikkat çekti.

GÜZİDE DURAN'DAN YÜZÜK ŞOV

Fikret Orman'ın, Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'a evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Güzide Duran'ın, boşandıktan kısa bir süre sonra da Fikret Orman ile hayatını birleştireceği iddiası basına yansıdı.

Güzide Duran'ın yeni paylaşımları söz konusu iddiaları güçlendirdi. İddet süresine göre; Duran, Adnan Aksoy'dan boşanması halinde Fikret Orman ile evlenebilmek için 300 gün beklemek zorunda kalacak. Emekli mankenin fotoğraflarındaki tektaş yüzüğü dikkat çekti.

GÜZİDE DURAN, ADNAN AKSOY İLE BOŞANMA SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU

Adnan Aksoy ile boşanmak istediğini ancak bir türlü sonuca varılmadığını belirten Güzide Duran, “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum.” demişti.