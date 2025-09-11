Menü Kapat
25°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan yüzük şov

Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, bir süredir Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilirken, Güzide Duran'ın son paylaşımındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan yüzük şov
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile aşamasında olan Güzide Duran, bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanlarından ile yaşıyor. İş adamı Adnan Aksoy ile boşanma süreci devam eden Güzide Duran'ın, son paylaşımındaki yüzüğü ise dikkat çekti.

GÜZİDE DURAN'DAN YÜZÜK ŞOV

Fikret Orman'ın, Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'a ettiği iddia edildi. Güzide Duran'ın, boşandıktan kısa bir süre sonra da Fikret Orman ile hayatını birleştireceği iddiası basına yansıdı.

Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan yüzük şov

Güzide Duran'ın yeni paylaşımları söz konusu iddiaları güçlendirdi. İddet süresine göre; Duran, Adnan Aksoy'dan boşanması halinde Fikret Orman ile evlenebilmek için 300 gün beklemek zorunda kalacak. Emekli mankenin fotoğraflarındaki tektaş yüzüğü dikkat çekti.

Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan yüzük şov

GÜZİDE DURAN, ADNAN AKSOY İLE BOŞANMA SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU

Adnan Aksoy ile boşanmak istediğini ancak bir türlü sonuca varılmadığını belirten Güzide Duran, “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum.” demişti.

Fikret Orman ile evleneceği iddia edilen Güzide Duran'dan yüzük şov
