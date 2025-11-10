Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak, HavHavHav şarkısıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Mustafa Sandal ile girdiği polemikle çok konuşulan Lvbel C5'in serveti ise ortaya çıktı. Yatırımlarını ne dolara ne de altına yapan Lvbel C5'in serveti ise dudak uçuklattı.

LVBEL C5'İN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Son dönemde çok konuşulan rapçi Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı. Konserlerinde pleybek yapmasıyla eleştirilen Lvbel C5, yatırımlarını ne altına ve de dolar yapıyor. Kazancını otomobillere, marka saatlere yapan Lvbel Cem Yılmaz'ın izinden gidiyor.

LCBEL C5, LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONUNDA CEM YILMAZ'I GEÇTİ

Müge Dağıstanlı yazısında; Lvbel C5’in 100 milyon TL’lik serveti bulunuyor. Ayrıca rapçinin geniş de bir otomobil koleksiyonu var ve biri 50 milyon TL, biri 14 milyon, diğeri ise, 15 milyon TL.

Lvbel C5'in sadece 3 aracının fiyatının toplamı 79 milyon TL’yi buldu. Cem Yılmaz gibi araçlarına özel plaka taktıran Lvbel C5'in Her bir ‘LVB’ plakasının raici 200-250 bin TL arasında. Cem Yılmaz’ın garajındaki otomobil sayısı ise; 10. Ancak rakamlar böyle yüksek değil.