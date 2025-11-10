Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı

HavHavHav şarkısıyla tanınan Lvbel C5, Mustafa Sandal ile yaşadığı polemiğin ardından şimdi ise serveti ile adından söz ettiriyor. Yatırımlarını ne dolara ne altına yapan Lvbel C5, kazancını otomobil ve saate yatırıyor.

Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı
10.11.2025
10.11.2025
10.11.2025

Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak, HavHavHav şarkısıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. ile girdiği polemikle çok konuşulan Lvbel C5'in serveti ise ortaya çıktı. Yatırımlarını ne dolara ne de altına yapan Lvbel C5'in serveti ise dudak uçuklattı.

LVBEL C5'İN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Son dönemde çok konuşulan rapçi Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı. Konserlerinde pleybek yapmasıyla eleştirilen Lvbel C5, yatırımlarını ne altına ve de dolar yapıyor. Kazancını otomobillere, marka saatlere yapan Lvbel Cem Yılmaz'ın izinden gidiyor.

Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı

LCBEL C5, LÜKS OTOMOBİL KOLEKSİYONUNDA CEM YILMAZ'I GEÇTİ

Müge Dağıstanlı yazısında; Lvbel C5’in 100 milyon TL’lik serveti bulunuyor. Ayrıca rapçinin geniş de bir otomobil koleksiyonu var ve biri 50 milyon TL, biri 14 milyon, diğeri ise, 15 milyon TL.

Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı

Lvbel C5'in sadece 3 aracının fiyatının toplamı 79 milyon TL’yi buldu. Cem Yılmaz gibi araçlarına özel plaka taktıran Lvbel C5'in Her bir ‘LVB’ plakasının raici 200-250 bin TL arasında. Cem Yılmaz’ın garajındaki otomobil sayısı ise; 10. Ancak rakamlar böyle yüksek değil.

Lvbel C5'in serveti ortaya çıktı! Ne altına ne dolara yatırdı
Sıkça Sorulan Sorular

LVCEL C5 KAÇ YAŞINDA?
20 Nisan 2001 Sakarya doğumlu Lvbel C5, 2019 yılında Batuflex ile yayımladıkları Face Time şarkısıyla başladı. 2025 yılında yayımlamış olduğu HAVHAVHAV şarkısıyla medyada yankı uyandırdı.
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.