Kayseri'de müstakil ev alevlere teslim oldu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yer alan Yunus Emre Mahallesi Çınarcık Caddesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve bahçedeki eşyalar hasar gördü.