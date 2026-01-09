Menü Kapat
 Banu İriç

KKTC'de asgari ücrete güçlü artış: 52 bin lira olarak belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2026 yılında asgari ücret 52 bin 738 liraya yükseltildi. Üçüncü toplantıda asgari ücrete yapılan zam kamuoyuyla paylaşıldı.

KKTC'de asgari ücrete güçlü artış: 52 bin lira olarak belirlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun oy çokluğuyla aldığı kararla 2026 yılının ilk asgari ücreti 52 bin lirayı aştı.

KKTC'de asgari ücrete güçlü artış: 52 bin lira olarak belirlendi

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

Başkent Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 13.30’da başlayan toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti. Toplantıya işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki heyet ile işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp başkanlığındaki heyet katıldı.

52 BİN LİRAYA YÜKSELDİ


Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu’na iletileceğini söyledi. Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL, aylık net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olduğunu açıkladı.

#Ekonomi
