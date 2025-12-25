Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Asgari ücret zammını bile beklemediler! Fırsatçılar iş başında: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Asgari ücret açıklanır açıklanmaz fırsatçıların zam yarışı da başladı. Kafe ve restoranlarda menü fiyatlarına yüzde 50'ye yakın zam geldi. Otomobil ve konutta ise zam sinyalleri verildi. Mülk sahipleri "Yılbaşında artacak" gibi ifadelerle ilan yayımlamaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 11:12

2026 yılı zammı açıklandı. Asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Kafe ve restoranlarda da fırsatçıların yarışı hız kazandı. Bazı işletmeler menülerini bir ay öncesinden güncelledi. Fiyatlar yüzde 20 ila 50 arasında arttı. Bazı mülk sahipleri ise ve araçlarını ilana koyarken "Yılbaşında artacak" 'Ocak ayında zamlanacak' ifadeleri dikkat çekti.

Asgari ücret zammını bile beklemediler! Fırsatçılar iş başında: Fiyatlar yüzde 50 arttı

BİR BARDAK ÇAY 100 LİRAYA ÇIKTI

Zam yarışının kendini en çok gösterdiği alan ise sektörü oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından menülerdeki fiyatlar da jet hızında değişti. En çok zamanlanan ürün ise çay oldu. 65-70 TL'den satılan bir bardak yüzde 50 zamlanarak 100 TL'ye çıktı.

Asgari ücret zammını bile beklemediler! Fırsatçılar iş başında: Fiyatlar yüzde 50 arttı

"YAPILAN ZAMLAR AHLAKA SIĞMAZ"

Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 250 TL'yi aşarken, kaşarlı tostun 600 TL'den satılması tepkilere neden oldu. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, daha asgari ücret açıklanmadan yapılan zamları asla doğru bulmadıklarını söyledi. "Bu ne etik değil, ticaret ahlakına da sığmaz" diyen Bingöl, şöyle devam etti: "Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde enflasyonu tetikleyen bu tür fiyat hareketlerini asla doğru da bulmuyoruz, tasvip de etmiyoruz."

Asgari ücret zammını bile beklemediler! Fırsatçılar iş başında: Fiyatlar yüzde 50 arttı

"EVİNİZ ELİNİZDE KALIR"

Hem konut hem de ikinci el satışında bazı ilanlar yayından kaldırılırken bazı ilanlara da "Ocakta zamlanacak", "Yılbaşında fiyat artacak" gibi ifadeler ekledi. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, "Genelde aralık ayında daireler zamlanacak diye bir dedikodu furyası yayılır. Buna inanan bazı mülk sahipleri de 'yılbaşından sonra evimi satırım' diyerek ya ilanı çeker ya da yüzde 20-25 zam yapar" dedi. Geçen yıl aralık ayında da benzer bir hareketin oluştuğuna dikkat çeken Araç, "Fiyatını yüzde 20 artıranlar evlerini 4-5 ay satamadılar. Biz mülk sahiplerini de bu konuda uyarıyoruz. Eviniz elinizde kalır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!
Doğum izni rapor ücreti ne kadar oldu 2026? Asgari ücret zammı ile beraber zam oranı belli oldu
İşsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2026 Ocak? Asgari ücret toplantısı sona erdi, güncel işsizlik maaşı tutarı belli oldu
ETİKETLER
#konut
#zam
#asgari ücret
#enflasyon
#araç
#Yeme-içme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.