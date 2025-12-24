Menü Kapat
14°
Ekonomi
Doğum izni rapor ücreti ne kadar oldu 2026? Asgari ücret zammı ile beraber zam oranı belli oldu

2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Zam oranı ile beraber doğum izni rapor ücreti ne kadar oldu merak edildi. 2026 yılında uygulanacak olan zam oranları dün açıklanan asgari ücret ile beraber belli oldu. Birçok zam durumu da enflasyon farkının açıklanması ile beraber netleşecek.

Doğum izni rapor ücreti ne kadar oldu 2026? Asgari ücret zammı ile beraber zam oranı belli oldu
2026 yılı için , stajyer ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, engelli, dul ve yetim aylığı ücretleri zam oranı ile beraber değişti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren doğum izni rapor ücreti de zamlandı.

DOĞUM İZNİ RAPOR ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 788 TL'ye, 82 bin 199 TL'ye yükseldi.
Annelere doğum izninde 112 günlük olan rapor parası en az 64 bin 724 liraydı.

Doğum izni rapor ücreti ne kadar oldu 2026? Asgari ücret zammı ile beraber zam oranı belli oldu

24 HAFTALIK ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ OLACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Şu an için net bir karar bulunmamakta.

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

