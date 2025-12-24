Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hyundai en büyük elektrikli araç modeli ile karşımıza çıkacak! Tarih verildi

Hyundai, 9 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı'nda şimdiye kadarki en büyük elektrikli aracını tanıtmaya hazırlanıyor. Staria minivan modelinin elektrikli versiyonu olduğu düşünülen araç, 10 dakikada 100 km menzil sunan 800 voltluk şarj mimarisiyle gelecek.

Murat Makas
24.12.2025
24.12.2025
Güney Koreli otomotiv devi , şimdiye kadar ürettiği en büyük elektrikli araç olma özelliği taşıyan yeni modelini görücüye çıkarmak için gün sayıyor. Carscoops'un haberine göre, araç Otomobil Fuarı'nda sahne alacak.

Ioniq 9 crossover modelinden daha büyük boyutlara sahip olması beklenen araç hakkında şirket ser verip sır vermezken, paylaşılan tek bir ipucu görseli, modelin neye benzeyeceği konusunda tahminleri güçlendiriyor.

Hyundai en büyük elektrikli araç modeli ile karşımıza çıkacak! Tarih verildi

Yeni Hyundai Staria MPV

FÜTÜRİSTİK MİNİVAN STARİA ELEKTRİKLENDİ Mİ?

Yayınlanan görseldeki silüet, markanın fütüristik tasarımıyla dikkat çeken minivan modeli Staria'yı akıllara getirdi. Henüz geçtiğimiz hafta makyajlanarak tasarımında ufak dokunuşlar yapılan, şasi bileşenleri güncellenen ve iç mekan ekranları büyütülen Staria, yeni elektrikli modele de ilham kaynağı olmuş gibi görünüyor.

Teaser görüntüsündeki hatların, yakın zamanda yenilenen içten yanmalı versiyonla büyük benzerlik göstermesi, yaklaşmakta olan elektrikli aracın Staria platformunu temel aldığı teorisini doğruluyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde Avrupa'daki etkinlik, Güney Kore'de prototipi görüntülenen "Staria Electric"in ilk halka açık tanıtımı olacak.

Hyundai en büyük elektrikli araç modeli ile karşımıza çıkacak! Tarih verildi

Yeni Hyundai Staria MPV

800 VOLTLUK ŞARJ ALTYAPISIYLA GELİYOR

Yeni model sıfırdan tasarlanmış bir altyapı yerine kendini kanıtlamış teknolojiler üzerine inşa ediliyor. Staria tabanlı ticari araç Iveco eMoovy, platformun elektrikli güç aktarma organlarıyla uyumluluğunu daha önce kanıtlamıştı. 215 beygir (160 kW) güç üreten tek bir elektrik motoruna sahip olan ticari model, 63 kWh veya 76 kWh batarya seçenekleriyle sunuluyor.

Hyundai kendi versiyonu için teknik verileri henüz detaylandırmasa da, aracın "gelişmiş 800 voltluk şarj sistemi dahil olmak üzere en son elektrik teknolojilerini" barındıracağını doğruladı. Iveco eMoovy'de de kullanılan 800V mimarisi, 350 kW'lık bir şarj cihazı kullanıldığında sadece 10 dakikada 100 km menzil kazanılmasına olanak tanıyor.

Görsel açıdan incelendiğinde ise elektrikli versiyonun, tam boy LED ışık barı gibi unsurları, yakın zamanda makyajlanan içten yanmalı kardeşinden miras alması bekleniyor. Daha önce görüntülenen prototiplerde, entegre şarj portuna sahip yeni bir ön tampon tasarımı ve elektrikli modele özgü jantlar göze çarpmıştı.

Aracın hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

