Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Piyasalar bugün neden kapalı? ABD ve Avrupa piyasaları bugün kapalı mı?

Piyasalar bugün kapalı mı, ne zaman açılacak soruları sabah saatlerinden itibaren ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde yer alıyor. ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün açılmadı. Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görüldü. ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından piyasalar bugün neden kapalı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Piyasalar bugün neden kapalı? ABD ve Avrupa piyasaları bugün kapalı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 11:04

bugün neden kapalı sorusu gündem oldu. Ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar sabah piyasalara baktıklarında , ve bazı Asya piyasalarının kapalı olduğunu gördü. ABD, Avrupa ve bazı Asya piyasalarının kapalı olması nedeniyle açık olan borsalarda likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor. Vatandaşlar tarafından piyasalar bugün kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Piyasalar bugün neden kapalı? ABD ve Avrupa piyasaları bugün kapalı mı?

PİYASALAR BUGÜN NEDEN KAPALI?

ABD, Avrupa ve bazı Asya borsaları yılbaşı tatili nedeniyle bugün kapalı oldu. Avrupa tarafında yılbaşı tatili nedeniyle borsaların bir kısmı 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün, bir kısmı ise tam gün kapalı oldu. Bugün ise bölge piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek.

Avrupa piyasalarında dünkü işlem kapanışlarında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.

Piyasalar bugün neden kapalı? ABD ve Avrupa piyasaları bugün kapalı mı?

ABD piyasaları ise 2025 yılı güvercin beklentilerin güç kazandığı, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 Haziran'a kadar en az bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik öngörülerin öne çıktığı bir görünümle tamamlandı.

ABD'de borsanın tatil olduğu diğer günler ise şöyle:

  • Martin Luther King Jr. Günü
  • Başkanlar Günü
  • Anma Günü
  • Ulusal Bağımsızlık Günü
  • Bağımsızlık Günü
  • İşçi Bayramı
  • Şükran Günü
ETİKETLER
#Ekonomi
#borsa
#abd
#avrupa
#piyasalar
#finans
#Yılbaşı Tatili
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.