Piyasalar bugün neden kapalı? ABD ve Avrupa piyasaları bugün kapalı mı?

Piyasalar bugün neden kapalı sorusu gündem oldu. Ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar sabah piyasalara baktıklarında ABD, Avrupa ve bazı Asya piyasalarının kapalı olduğunu gördü. ABD, Avrupa ve bazı Asya piyasalarının kapalı olması nedeniyle açık olan borsalarda likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor. Vatandaşlar tarafından piyasalar bugün kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PİYASALAR BUGÜN NEDEN KAPALI?

ABD, Avrupa ve bazı Asya borsaları yılbaşı tatili nedeniyle bugün kapalı oldu. Avrupa tarafında yılbaşı tatili nedeniyle borsaların bir kısmı 24 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün, bir kısmı ise tam gün kapalı oldu. Bugün ise bölge piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek.

Avrupa piyasalarında dünkü işlem kapanışlarında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyretti.

ABD piyasaları ise 2025 yılı güvercin beklentilerin güç kazandığı, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 Haziran'a kadar en az bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik öngörülerin öne çıktığı bir görünümle tamamlandı.

ABD'de borsanın tatil olduğu diğer günler ise şöyle: