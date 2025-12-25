Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi enkazlar gizleniyor iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık’ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesi ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiası yalanlandı.

"İDDİALAR MANİPÜLASYON İÇERİYOR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiası manipülasyon içermektedir.

"GÜVENLİK İÇİN RUTİN BİR UYGULAMA"

Bahse konu uygulama, Hatay’da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşlarımızın oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulamadır. Bu uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesi yanıltıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Kamuoyunun, gerçek dışı olan ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur.

https://x.com/dmmiletisim/status/2004088318615523529