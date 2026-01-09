Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Firavun benzetmesi: Hesabı bir gün görülecek

12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendisini okumuş, aydınlanmış, ilerici görüp diğer herkesi cahillikle itham edenlerin devri fikir hayatımızda da son buldu." derken Gazze'deki zulmün mimarı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da "Firavun" diye bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Firavun benzetmesi: Hesabı bir gün görülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Gazze'deki duruma işaret eden Erdoğan "Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen Firavun kabul etmiyor." dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin eski dönemini hatırlatarak "Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendisini ilerici görüp herkesi cahillikle itham edenlerin devri son buldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Firavun benzetmesi: Hesabı bir gün görülecek

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene 12.'si tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allah'tan mağfiret niyaz ediyorum.

Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur.

"NETANYAHU DENEN FİRAVUN KABUL ETMİYOR"

Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen Firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.

"KENDİNİ İLERİCİ GÖRÜP HERKESİ CAHİLLİKLE İTHAM EDENLERİN DEVRİ SON BULDU"

Türkiye dış politikada ve savunma sanayiinde olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi, hamdolsun, orada da yırtıp atıyor.
Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabile üyeleri dışında kimseye nefes aldırmayanların, kendisini okumuş, aydınlanmış, ilerici görüp diğer herkesi cahillikle itham edenlerin devri fikir hayatımızda da son buldu.

Batı'nın ülkemizdeki distribütörlerinin yerini artık ayakları bu topraklara basan, bu milletin değerlerinden beslenen, nitelikli eserleriyle kültür sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler, edipler alıyor. Bunu ülkemizin aydınlık geleceği adına çok önemsiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ödül kategorileri ve sahipleri şu şekilde:

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın

