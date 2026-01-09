Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye talimatı! MİT devrede: SDG’ye gerekli mesajlar iletiliyor

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda MİT'in Suriye'deki olayları yakından takip ettiği, Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye talimatı! MİT devrede: SDG’ye gerekli mesajlar iletiliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 12:35

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalar şöyle:

Türkiye’nin sınır komşusu olan Suriye’deki her türlü gelişme, milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlenmektedir.

Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunmasıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bununla uyumlu bir şekilde sınır hattına yakın bölgelerdeki çatışmaların Türkiye’ye olumsuz etkilerini en aza indirmek, Suriye içinden sınıra yakın alanlara yönelik olası göç hareketlerini dikkatle takip etmek ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Son günlerde Halep kentinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bu çerçevede değerlendirilmektedir.

SDG’nin, Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymayıp, uzlaşıdan uzak davranışlarının neticesi olarak yaşanan çatışmalar, sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştır. Ayrıca, çatışmalar bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmesi riskini de oluşturmaktadır.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN OLUMLU BİR ADIM"

Suriye hükümeti, sorunun çatışmasız çözülmesi için uzun süre SDG’ye çok sayıda öneride bulunmuş, diyalog ve uzlaşı kanalını hep açık tutmuştur. Ancak SDG, bu önerileri kabul etmemiş, maksimalist bir tutum izleyerek zaman kazanmaya çalıştığı görülmüştür.

Çatışmaların başlaması sonrası, Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümü merkezi yönetimin kontrolüne geçmiştir. Şeyh Maksud mahallesinde ise süreç devam etmektedir.

Son yaşanan gelişmelerin ardından Suriye hükümeti, SDG unsurlarının bölgeden çıkması için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Suriye yönetimi, SDG üyelerinin Fırat’ın doğusuna çekilmesi için güvenli koridor oluşturmuştur. Ayrıca, yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek amacıyla saat 03:00 itibarıyla da tek taraflı ateşkes ilan edilmiştir.

Bu gelişmeler, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu bir adım olarak görülmektedir. Ancak sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan gibi kullanmaya çalışması kabul edilemez bir durumdur.

Türkiye, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas almaktadır.

"ERDOĞAN'IN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA PLANLAMALAR YAPILMAKTADIR"

Süreci başından beri tüm detayları ile takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütmektedir. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG’ye de gerekli mesajlar iletilmektedir.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar edilmekte, bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılmaktadır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordine halinde, gelişmeler Türkiye’nin güvenlik öncelikleri bağlamında çok boyutlu olarak izlenmektedir. Sahada yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı personeli 24 saat esasıyla görev başında, gelişmeleri yakından takip etmektedir.

"TÜRKİYE, TUTUMUNU SÜRDÜRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

Türkiye, Suriye’nin istikrarı ve güvenliğinin kendi güvenliğiyle eşdeğer olduğunun altını her zaman çizmiş ve bu tutumunu sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye tarafından, bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısı yapılmış, diyalog ve uzlaşı kanalına davet edilmiştir. Suriye’deki Kürtler de Suriye Cumhuriyeti’nin birer vatandaşıdır. Bu çerçevede, Suriye’deki Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin asıl amacı, Suriye’de kalıcı barış ve istikrar ile toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. SDG’nin de Suriye’nin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, toplumsal huzuruna ve entegrasyonuna katkı verecek bir tutum içinde olması Türkiye’nin temel beklentisidir.

Ömer Çelik'ten Suriye mesajı! 'Toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli'
Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor
#Gündem
