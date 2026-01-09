Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG'ye Halep’i terk etmesi için tanıdığı süre sona erdi. Halep'te 3 mahalle terör örgütünden arındırıldı. Suriye ordusunun yeniden operasyonlara başlaması beklenirken ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Halep'te uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
09:34
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
09:34

Suriye Savunma Bakanlığının, terör örgütü YPG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre sona erdi. Suriye ordusu, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerine büyük ölçüde hakimiyet sağladı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

Dün akşam şiddetlenen ve 03.00'e kadar Eşrefiyye ve Beni Zeyd'de yer yer devam eden, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmalar, Savunma Bakanlığının açıklamasının ardından durmuştu.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

Bakanlığın geçici ateşkesi başlatan açıklamasında, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

HALEP'TE YPG'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye verdiği süre doldu! Halep terörden temizleniyor

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

