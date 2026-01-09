Menü Kapat
Amedspor Çorum FK CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Amedspor Çorum FK canlı yayın şifresiz ekranlara geliyor. Amedspor - Çorum FK maç kadrosu ilk 11 belli oldu. Amedspor - Çorum FK canlı nerede izlenir açıklandı. Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Amedspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, ligin ilk yarısındaki performanslarıyla dikkat çeken iki ekibi buluşturacak. Amedspor, 19 maç sonunda topladığı 39 puanla zirvede yer alırken, Çorum FK 32 puanla play-off hattında bulunuyor. İşte Amedspor Çorum FK canlı yayın bilgileri…

Trendyol 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftalarından biri Diyarbakır’da oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Amedspor ile Çorum FK arasındaki mücadele, haftanın öne çıkan maçları arasında yer alacak.

AMEDSPOR ÇORUM FK CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak Amedspor Çorum FK karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Mücadele, Diyarbakır Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve Türkiye genelinde yayın yapan spor kanalları aracılığıyla ekrana taşınacak. Karşılaşmanın yayın programı, lig takviminde yer alan en önemli randevulardan biri olarak dikkat çekiyor.

Amedspor Çorum FK canlı yayın kapsamında izleyiciler, Amedspor’un ev sahibi olduğu bu mücadeleyi hem ulusal hem de özel spor kanalları üzerinden takip edebilecek. Yayıncı kuruluşlar, karşılaşmayı eş zamanlı olarak ekranlara taşıyacak ve müsabaka boyunca maç önü ile maç sonu yayınlara da yer verecek.

AMEDSPOR - ÇORUM FK NEREDE İZLENİR?

Amedspor ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşma, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. TRT Spor üzerinden yapılacak yayın, şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor’u uydu üzerinden takip eden izleyiciler, güncel frekans bilgileriyle yayına ulaşabilecek.

TRT Spor’un uydu bilgileri şu şekilde paylaşıldı: TÜRKSAT 3A (42°E) uydusu üzerinden 11.096 frekans, H polarizasyon, 30000 sembol ve 5/6 FEC değerleriyle yayın yapılacak. beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyenlerin ise beIN Sports kullanıcısı olması gerekecek.

AMEDSPOR ÇORUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor Çorum FK mücadelesi, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor, karşılaşmayı şifresiz yayın akışıyla izleyiciyle buluşturacak. beIN Sports 2 yayını ise platform aboneliği kapsamında takip edilebilecek.

Amedspor Çorum FK maçı yayın programı, saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve maç boyunca tüm gelişmeler canlı yayın aracılığıyla aktarılacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele, ligin 20. haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alacak.

AMEDSPOR - ÇORUM FK MAÇ KADROSU

Amedspor: Erce, Kahraman, Mehmet, Hasan, Sinan, Tarkan Serbest, Murat, Moreno, Saba, Fernando, Diagne

Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan, Erkan, Üzeyir, Ferhat, Ahmed, Pedrinho, Serdar, Yusuf, Samudio

