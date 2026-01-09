Şamil Tayyar'dan hükümete emekli maaşlarıyla ilgili çağrı

2025'in ikinci yarısındaki enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,19 zam aldı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 839 TL'ye çıkması, kamuoyunun da isteğiyle tekrar gözden geçirildi.

En düşük emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle 2026'nın ilk yarısında en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu. Ancak bu artışın sadece düşük aylık alanlar için geçerli olması "Bu durum adil mi?" sorusunu gündeme getirdi.

AK Parti'nin eski milletvekillerinden olan ve son aylarda TGRT Haber'de yaptığı yorumlarla adından bahsettiren Şamil Tayyar, konuyla ilgili ses getirecek türden bir açıklama yaptı.

En düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine yükselmesini olumlu bulan Tayyar, zammın tüm emekliler için geçerli olması gerektiğine işaret etti.

"TÜM EMEKLİLER İÇİN KAPSAMLI BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR"

Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 18.48 oranında artışla en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı.

Bu düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak.

Yeni kararın hazineye maliyeti ise 69.5 milyar lira.

Yüzde 12.19 oranındaki artış oranının sadece en düşük emekli aylığı alanlar için yüzde 18.48’e çıkarılması olumlu bir gelişmedir.

Ancak, diğer gelir grupları uygulamanın dışında tutulduğu için adil değildir.

Tüm emekliler için adil ve müreffeh bir kapsamlı reforma ihtiyaç var."

