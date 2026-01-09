Direksiyona kucağında köpeğiyle geçti polise yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik ekipleri sürücüleri denetledi. Atatürk Caddesi üzerinde bir sürücü kucağında köpeğiyle direksiyon başında yakalandı. Polisler sürücüyü uyararak köpeği araçta başka bir yere koymasını istedi.

Ekiplerin uyarısını dikkate alan ve köpeği arka koltuğa koyan sürücü, "Aşı için kucağıma geldi. Normalde böyle sürmüyorum." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren denetimler kapsamında ekipler, kurallara uyan ve emniyet kemeri takılı olan sürücülere de teşekkür etti.